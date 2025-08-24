Combustibles en Santa Cruz: cuál es el precio de la nafta y el gasoil hoy domingo 24 de agosto de 2025

Seguir la evolución de los precios de la nafta y el gasoil puede ser un dolor de cabeza para los consumidores a lo largo y ancho del país. Conocé cómo quedaron los valores de los combustibles en las estaciones de servicio de Santa Cruz.

Los datos son oficiales de la secretaría de Energía de Nación y corresponden a las estaciones de servicio de YPF de la ciudad.

Combustibles: los precios de la nafta y gasoil en Santa Cruz:

Nafta: $1046.00

Nafta Premium: $1336.00

Gasoil: $1354.00

Gasoil Premium: $1543.00

También podés ingresar a nuestro mapa georeferenciado con los precios de las naftas actualizados en todo el país: ACÁ