Cómo debe pagarse el aumento a empleadas domésticas y dónde denunciar irregularidades

La comisión directiva regional de Sindicato de Personal de Servicio Doméstico (Sipesedo) denunció que hay empleadas domésticas que perciben sueldos por debajo de la inflación en Neuquén y Río Negro, desconociendo así los acuerdos sellados con el ministerio de Trabajo en las paritarias del sector.

En diálogo con «Ya es tiempo» de RÍO NEGRO RADIO, la secretaria general del gremio Sonia Kopprio indicó que «tenemos reclamos y consultas porque no se dan los aumentos». Además, señaló que en medio de la crisis también se les adjudican tareas que no corresponden a la prestación, por ejemplo «porque las toman de niñera y, a la vez, tienen que hacer tareas domésticas, y no cobran sueldos acordes».

La referente explicó que «los aumentos que nosotras logramos son acumulativos al último sueldo», teniendo en cuenta que se han dado incrementos escalonados hasta junio inclusive. Posteriormente, se estima que se abrirá nuevamente la negociación salarial.

Además, cabe recordar que debe abonarse un 30 por ciento más contemplando la zona desfavorable que alcanza al sector de trabajadoras.

Por su parte, Kopprio también aclaró que en caso de reducción de horas de trabajo no se puede bajar el sueldo percibido por las empleadas: debe abonarse el mismo suelo y no hay que recargar en tareas a la trabajadora en media jornada.

Escuchá a la dirigente Sonia Kopprio en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).

Empleadas domésticas: Dónde denunciar irregularidades

Sonia Kopprio indicó que, al respecto, se pueden hacer consultas de manera telefónica, comunicándose al 0298 4413195. Allí, se otorgan turnos para acercarse de manera personal a la sede de Santiago del Estero 573, en Roca.

El servicio se encuentra disponible tanto para trabajadoras de casas particulares como para empleadores, ya que el asesoramiento es gratuito.