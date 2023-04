Se multiplican los reclamos de empleadas domésticas en Río Negro

Más de 100 reclamos de empleadas domésticas recibe por mes la delegación del Ministerio de Trabajo en Roca. Las trabajadoras exponen diferentes injusticias que padecen. El número es más alto que en otros rubros reconocieron desde la cartera provincial.

Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén, manifestó que las compañeras padecen muchos maltratos laborales y hasta explotación por parte de los empleadores que no respetan sus derechos.

Además de Roca, en otras localidades se registran entre 50 y 70 reclamos por mes, detalló.

“A algunas compañeras les dicen manda el telegrama y yo te indemnizo. Ellas confían y después no tienen derechos porque renuncian bajo su propia voluntad”, señaló.

La gremialista habló de despidos por mensajes de texto, sobrecarga de tareas en pocas horas y remuneraciones que no corresponden a la categoría y al valor de la hora de trabajo.

“Hay mucho reclamo de las compañeras que trabajan para familias de alto nivel económico que no quieren pagar. Quieren que les hagas las cosas y no quieren pagar”, expresó indignada.

Por otro lado destacó que las familias de clase media que contratan a las compañeras son muy cuidadosas en cumplir la ley. “Son los que más se preocupan por ver si están pagando bien. Pero los empleadores de alto nivel económico son los más sinvergüenzas”, expuso.

Kopprio mencionó que les bajan la carga horaria pero pretenden que se realice la misma cantidad de tareas en menos tiempo.

“Empiezan a bajar las horas, de 8 pasan a 4 pero las mandan hacer el mismo trabajo. No, así no es. Además la ley dice que a cualquier trabajador podes bajarle las horas pero no reducirle el sueldo”, señaló.

“No ven que son seres humanos, en 5 horas pretenden que limpien una casa de 2 pisos, lavar, planchar cocinar”, se lamentó.

La secretaria indicó que van a reunirse para discutir las categorías y el valor de las horas, “si la compañera trabaja 6 horas todos los días la ley dice que le tienen que pagar una jornada de 8 horas completa”, remarcó.

Además cuestionó el recargo de tareas que sufren las trabajadoras.

“Mamás empleadoras si quieren que la doméstica cuide a sus hijos no deben recargarlas con otras tareas, que se dediquen a las criaturas, que arreglen el dormitorio de la nena y el nene, que los cuiden. Pero esto no pasa, a veces son dos o tres nenes, y quieren que limpie y cocine, es explotación de laboral”, criticó duramente.

Kopprio sostuvo que si bien las compañeras sufren la violencia de género suele ser la empleadora la que más “castiga a la trabajadora que entra a su hogar y que está haciendo las cosas en su casa”.

“Entre ellas se comunican, sabes que me despidieron, no me pagaron nada. Anda a la señora del gremio que te va ayudar les dicen y acá las asesoramos”, destacó.

La secretaria también mencionó que hay trabajadoras que ingresan a las 7 y que “son las 16 y no les dan un plato de comida, cuando la ley dice que te tienen que dar un plato de comida”.

Cuestionó que muchos empleadores cuando necesitan un plomero o un pintor o van a comer afuera pagan lo que corresponde pero que no quieren abonar lo que sale la hora de una empleada doméstica.

“Le quieren pagar $700, no señora $2.000 está la hora”, dijo.

“Nosotros reclamamos lo que marca la ley”, sostuvo.

Trabajadoras expuestas

Desde la delegación del Ministerio de Trabajo en Roca, sostuvieron que el número mensual de reclamos es muy superior al que se registran en otros rubros como el comercio y que esto está relacionado con el ámbito donde se desempeñan.

“Todos estos trabajos son en casas particulares. El convenio que se instaló es nuevo en comparación con otros gremios. Hay una desinformación, empleadas que cobran y no saben si es lo que corresponde, luego se ponen al tanto”, señalaron.

Indicaron que al tratarse de lugares privados de trabajo es más difícil corroborar las irregularidades.

“En otros convenios con una inspección se puede constatar la situación de un trabajador. Acá están las trabajadoras están más expuestas, hay un vació por la forma del trabajo que se realiza en casas privadas”, señalaron.

Desde la delegación remarcaron que están en continúa comunicación con el gremio de Sonia Kopprio.

Negociación salarial

Kopprio contó que se llegó a un acuerdo salarial del 27% de aumento en tres tramos.

El incremento es un 14% al básico con el último sueldo de marzo, más el 30% de zona y la antigüedad. Luego en mayo un 7% y en junio un 6%. Todos estos incrementos sumados al 30% de zona patagónica y la antigüedad.