¿Cómo estará el tiempo este domingo10 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias, algunas intensas en cordillera. Viento moderado del noroeste MIN 1°C /// MAX 8°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Viento moderado del sector oeste MIN -2°C /// MAX 14C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias, en cordillera hacia la tarde o noche. Viento moderado del noroeste MIN 3°C /// MAX 16°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias en cordillera. Viento moderado del noroeste. Neblinas MIN 2°C /// MAX 13°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Viento moderado del sector oeste. Neblinas. . MIN 1°C /// MAX 18°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad en aumento. Viento moderado del noroeste MIN 3°C /// MAX 19°C