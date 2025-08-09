¿Cómo estará el tiempo este domingo10 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo bueno, soleado y calmo. El domingo ingresa un frente frío en la cordillera con lluvias y nieve. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias, algunas intensas en cordillera. Viento moderado del noroeste MIN 1°C /// MAX 8°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable. Viento moderado del sector oeste MIN -2°C /// MAX 14C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias, en cordillera hacia la tarde o noche. Viento moderado del noroeste MIN 3°C /// MAX 16°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias en cordillera. Viento moderado del noroeste. Neblinas MIN 2°C /// MAX 13°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Viento moderado del sector oeste. Neblinas. . MIN 1°C /// MAX 18°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad en aumento. Viento moderado del noroeste MIN 3°C /// MAX 19°C
Comentarios