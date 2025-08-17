¿Cómo estará el tiempo este lunes 18 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
LUNES 18 de agosto 2025: tiempo en Río Negro y Neuquén. Domina el tiempo bueno con nubosidad variable, hasta mitad de semana. Repasá el pronóstico del tiempo acá.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Despejado a parcialmente nublado.
Viento leve del sector norte.
Neblinas y ocasiónales bancos de niebla.
MIN. 2°C | MÁX. 12°C.-
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nieblas y neblinas matinales.
Parcialmente a algo nublado.
Viento leve a moderado del norte.
MIN. 1°C | MÁX. 13°C.-
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable.
Viento leve del sector este.
Neblinas y ocasiónales bancos de niebla.
MIN. 5°C | MÁX. 12°C.-
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable.
Viento leve a moderado del sector norte.
Neblinas y ocasiónales bancos de niebla.
MIN. 2°C | MÁX. 13°C.-
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Parcialmente nublado.
Viento leve a moderado del noreste.
MIN. 5°C | MÁX. 16°C.–
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable.
Viento moderado del norte.
MIN. 6°C | MÁX. 17°C.-
