¿Cómo estará el tiempo este martes 19 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Períodos de viento en los valles, la costa y la meseta. Lluvias y nevadas de variada intensidad en la cordillera.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Desmejorando con lluvias, más intensas en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 8°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado. Periodos inestables. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 13°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Desmejorando con lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas. MIN 5°C /// MAX 12°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Desmejorando con lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 13°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del oeste aumentando a regular con ráfagas por la tarde. Neblinas. MIN 4°C /// MAX 20°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del noroeste. MIN 7°C /// MAX 20°C
