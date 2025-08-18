¿Cómo estará el tiempo este martes 19 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Desmejorando con lluvias, más intensas en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 8°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Periodos inestables. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 13°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Desmejorando con lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas. MIN 5°C /// MAX 12°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Desmejorando con lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 13°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del oeste aumentando a regular con ráfagas por la tarde. Neblinas. MIN 4°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del noroeste. MIN 7°C /// MAX 20°C