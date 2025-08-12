ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará el tiempo este miércoles 13 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Paulatino mejoramiento en la cordillera con aire frío. Lluvias y nevadas débiles. Vientos con descenso de la temperatura en los valles, meseta y la costa.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Algunos periodos inestables. Viento leve del sector este. MIN 0°C /// MAX 6°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Viento leve a moderado del noreste. MIN -3°C /// MAX 10°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Periodos inestables en cordillera. Viento moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 9°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Algunos periodos inestables. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 8°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Viento moderado del este. MIN 0°C /// MAX 12°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Algo a parcialmente nublado. Viento moderado del sur. MIN 2°C /// MAX 10°C


