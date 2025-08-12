¿Cómo estará el tiempo este miércoles 13 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Paulatino mejoramiento en la cordillera con aire frío. Lluvias y nevadas débiles. Vientos con descenso de la temperatura en los valles, meseta y la costa.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Algunos periodos inestables. Viento leve del sector este. MIN 0°C /// MAX 6°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable. Viento leve a moderado del noreste. MIN -3°C /// MAX 10°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Periodos inestables en cordillera. Viento moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 9°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Algunos periodos inestables. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 8°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Viento moderado del este. MIN 0°C /// MAX 12°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Algo a parcialmente nublado. Viento moderado del sur. MIN 2°C /// MAX 10°C
Comentarios