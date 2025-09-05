¿Cómo estará el tiempo este sábado 6 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Aire del norte el fin de semana, con ascenso de la temperatura. Tardes más cálidas. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Mayormente despejado. Viento moderado a leve del sector norte. MIN -2°C /// MAX 12°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Mayormente despejado. Viento moderado del sector norte. MIN -4°C /// MAX 15°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Mayormente despejado. Viento leve del sector este. MIN 1°C /// MAX 16°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Mayormente despejado. Viento leve a moderado del noreste. MIN -1°C /// MAX 13°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Mayormente despejado. Viento leve a moderado del noreste. MIN -2°C /// MAX 17°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado o algo nublado. Viento moderado del sector norte. MIN 2°C /// MAX 16°C
Comentarios