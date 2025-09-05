¿Cómo estará el tiempo este sábado 6 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Mayormente despejado. Viento moderado a leve del sector norte. MIN -2°C /// MAX 12°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Mayormente despejado. Viento moderado del sector norte. MIN -4°C /// MAX 15°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Mayormente despejado. Viento leve del sector este. MIN 1°C /// MAX 16°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Mayormente despejado. Viento leve a moderado del noreste. MIN -1°C /// MAX 13°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Mayormente despejado. Viento leve a moderado del noreste. MIN -2°C /// MAX 17°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado o algo nublado. Viento moderado del sector norte. MIN 2°C /// MAX 16°C