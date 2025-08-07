¿Cómo estará el tiempo este viernes 8 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo bueno en toda la región. Heladas por la mañana, pero tarde más templada con ascenso de la temperatura.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Despejado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado del sector norte. MIN 0°C /// MAX 9°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado, luego parcialmente nublado. Viento moderado del sector norte. MIN -4°C /// MAX 11°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve de direcciones variables. MIN 1°C /// MAX 11°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del noreste. MIN 0°C /// MAX 11°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Mayormente despejado. Viento moderado del sector norte. MIN -2°C /// MAX 15°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Mayormente despejado. Viento leve a moderado del sector norte. MIN 0°C /// MAX 14°C
