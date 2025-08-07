¿Cómo estará el tiempo este viernes 8 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Despejado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado del sector norte. MIN 0°C /// MAX 9°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado, luego parcialmente nublado. Viento moderado del sector norte. MIN -4°C /// MAX 11°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve de direcciones variables. MIN 1°C /// MAX 11°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del noreste. MIN 0°C /// MAX 11°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Mayormente despejado. Viento moderado del sector norte. MIN -2°C /// MAX 15°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Mayormente despejado. Viento leve a moderado del sector norte. MIN 0°C /// MAX 14°C