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A qué hora juegan México, Ecuador y Francia: el cronograma de los 16avos del Mundial 2026 este martes 30 de junio, TV y grilla completa

El mundial no da respiro con tres partidazos que prometen paralizar la pantalla. Horarios, canales confirmados para seguirlos en vivo desde Argentina y cómo sigue el cuadro del torneo.

Redacción

Por Redacción

(AP). Mbappé fue la gran figura de Francia en sus dos primeros encuentros de fase de grupos.

(AP). Mbappé fue la gran figura de Francia en sus dos primeros encuentros de fase de grupos.

El margen de error pasó a ser cero y la tensión es total. El Mundial 2026 transita sus días más dramáticos con los cruces de dieciseisavos de final, la primera gran aduana de eliminación directa donde las potencias revalidan su chapa o sacan el pasaje de vuelta a casa de manera inmediata.

Este martes 30 de junio, la pelota rodará en tres sedes clave de Norteamérica con selecciones que buscan meterse entre los mejores 16 del planeta. El formato es implacable: si hay paridad tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos; de persistir el empate, todo se definirá a través de los penales.

La agenda del martes: horarios confirmados para Argentina

La jornada de este martes presenta tres propuestas futbolísticas de estilos completamente diferentes, distribuidas a lo largo del día. Agendá los horarios para no perderte nada:

  • 14:00 horas: Costa de Marfil vs. Noruega (Dallas Stadium)
  • 18:00 horas: Francia vs. Suecia (New York New Jersey Stadium)
  • 22:00 horas: México vs. Ecuador (Estadio Ciudad de México)

El choque de cierre entre mexicanos y ecuatorianos promete ser una caldera absoluta en el Distrito Federal, reeditando un duelo picante con mucha historia reciente en citas continentales. Por su parte, la renovada Francia de Kylian Mbappé tendrá una dura prueba de regularidad ante el siempre físico y ordenado combinado sueco.

Dónde ver los partidos en vivo: TV y plataformas de streaming

Para los fanáticos que siguen el minuto a minuto del torneo, las opciones de pantalla en el país están completamente garantizadas tanto en el cable tradicional como en el universo digital:

  • Televisión paga: Los encuentros se podrán seguir en directo a través de las señales de TyC Sports y DSports (DirecTV).
  • Streaming online: Para quienes prefieran verlo desde el celular, tablet o Smart TV, las transmisiones oficiales estarán disponibles en las plataformas Disney+, Paramount+, DGO y TyC Sports Play.

Cronograma completo: la grilla de los 16avos de final

El cuadro del torneo avanza día a día rumbo a la gran final. Así se completa la llave eliminatoria hasta el cierre de la semana:

FechaHora (Arg)PartidoSede
Martes 30/0614:00Costa de Marfil vs. NoruegaDallas
18:00Francia vs. SueciaNueva Jersey
22:00México vs. EcuadorCDMX
Miércoles 01/0713:00Inglaterra vs. RD CongoAtlanta
17:00Bélgica vs. SenegalSeattle
21:00Estados Unidos vs. BosniaSan Francisco
Jueves 02/0716:00España vs. AustriaLos Ángeles
20:00Portugal vs. CroaciaToronto
Viernes 03/0700:00Suiza vs. ArgeliaVancouver
15:00Australia vs. EgiptoDallas
19:00Argentina vs. Cabo VerdeMiami
22:30Colombia vs. Ghana

Temas

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Francia

México

Mundial 2026

El margen de error pasó a ser cero y la tensión es total. El Mundial 2026 transita sus días más dramáticos con los cruces de dieciseisavos de final, la primera gran aduana de eliminación directa donde las potencias revalidan su chapa o sacan el pasaje de vuelta a casa de manera inmediata.

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