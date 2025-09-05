Cómo pueden denunciar los afiliados del ISSN el cobro de un plus: la explicación de la obra social de Neuquén

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) recordó a los afiliados que el pago del coseguro por consultas o prácticas médicas u odontólogicas debe realizarse directamente en la Oficina Virtual de cada uno. Esta es una transacción entre el afiliado y la obra social en la que no debe intervenir el profesional de la salud. Si se solicita abonar dinero al momento de atenderse, se están cobrando un plus, algo que está prohibido, indicaron. Señalaron cómo se puede denunciar esta práctica.

ISSN: cómo denunciar el cobro de un plus en la atención

Resaltaron desde el ISSN que mediante un convenio firmado entre el profesional y la obra social está aclarado que está prohibida esta práctica de cobrar plus.

En caso de que ocurriera, el afiliado puede denunciar esta situación de dos maneras:

Si de todas formas decidió pagar y fue atendido, deberá ingresar en la solapa de Denuncias (dentro de su Oficina Virtual), seleccionar la consulta y tocar el botón “Denunciar”. Allí, deberá seleccionar si es por “Cobro indebido” o porque tiene una consulta o práctica que no realizó (Desconocimiento de consumo), completar el formulario y adjuntar, si tiene, recibo, factura o mensaje de Whatsapp en donde le indicaron el monto que debía abonar.

En caso de que haya decidido no atenderse, por no querer pagar el plus, y quiere denunciar, debe enviar una nota a mesadigital.issn@gmail.com dirigida a la Dirección de Prestaciones de Salud y Asistenciales informando cuál fue la situación, con qué profesional, el monto que le quisieron cobrar y en caso de tener, adjuntar pruebas.

Por un cobro indebido se puede iniciar un proceso de sumario en Neuquén

Informaron el ISSN, que «con estas denuncias, se inicia el proceso de sumario al profesional y pueden derivar en distintas sanciones que podrían llegar hasta la exclusión del padrón la cual es publicada en la página web».

Sostuvieron que «desde el inicio de esta gestión, uno de los objetivos fue garantizar el acceso a la salud de los afiliados y que la cuestión económica no fuera un impedimento para eso».

Comunicaron que este motivo, el ISSN comenzó a abonar a los profesionales de la salud el total de la consulta, dejando que la obligación del pago del coseguro del afiliado sea con el ISSN y que tenga un plazo de hasta 30 días posteriores al día de atención, para hacerlo.

El único pago que le corresponde hacer al afiliado es el coseguro directamente a Instituto a través de su Oficina Virtual.