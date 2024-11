Cómo se pagará el aguinaldo de las Pensiones No Contributivas de Anses en diciembre 2024

La Anses continúa abonando las distintas prestaciones en noviembre 2024, de acuerdo al calendario de pagos establecido para el mes. En paralelo, el organismo ya difundió las fechas de cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) para las Pensiones No Contributivas (PNC). El medio aguinaldo, correspondiente al segundo semestre del año, se abonará en diciembre 2024.

Los montos del SAC serán liquidados junto a los haberes del mes y respetará, como es habitual, la terminación de DNI de los beneficiarios. Además del aguinaldo, el organismo aplicará sobre las PNC un nuevo aumento, que será cercano al 2,7%, debido a la fórmula de movilidad vigente. A ese aumento se le sumará un bono extraordinario de $70.000.

El monto de las Pensiones No Contributivas de Anses en diciembre 2024

Con las Pensiones No Contributivas de Anses, el Estado Nacional busca a acompañar a aquellas personas que no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. Según detalla la Anses en su sitio web, el monto de todas las Pensiones No Contributivas equivalen al 70% de un haber mínimo, salvo la PNC para Madres de 7 Hijos, que es equivalente a un haber mínimo.

De esta manera, según EconoBlog, con el aumento, el bono y el aguinaldo, las PNC por Invalidez y Vejez superarán los 340 mil pesos en diciembre 2024. Para las Madres de 7 hijos, el monto total superará los 450 mil pesos.

Pensiones No Contributivas de Anses: así se pagará el aguinaldo en diciembre 2024

lunes 9 de diciembre 2024: DNI terminados en 0 y 1.

martes 10 de diciembre 2024: DNI terminados en 2 y 3.

miércoles 11 de diciembre 2024: DNI terminados en 4 y 5.

jueves 12 de diciembre 2024: DNI terminados en 6 y 7.