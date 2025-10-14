Conocida la inflación, cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de Anses en noviembre 2025

El Indec difundió la inflación de septiembre 2025 y el dato impactará directamente en las jubilaciones y pensiones de Anses que se cobrarán en noviembre 2025. Acá te dejamos los detalles.

El Indec difundió la inflación de septiembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%. Sin embargo, hubo rubros que superaron el 3%, como vivienda, agua, electricidad y combustibles, alquileres y educación, los servicios claves que consume la clase media, el sector más golpeado.

En el otro extremo, el rubro de “Restaurantes y hoteles” fue el que mostró la menor variación, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 22% en los primeros nueve meses del año, y del 31,8% en el año.

Inflación: cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de Anses en noviembre 2025

El Indec difundió la inflación de septiembre 2025. El dato también es conocido como el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque resta confirmación oficial, el dato impactará directamente en las jubilaciones y pensiones que paga la Anses.

Es que desde la entrada en vigencia de la última fórmula de movilidad, los aumentos para las prestaciones de Anses son mensuales y toman como referencia el IPC de dos meses atrás. De esta manera, la inflación de septiembre marca el incremento que tendrán los haberes de octubre, que se cobrarán en noviembre 2025. Estos serían los cobros para el próximo mes:

Jubilación mínima: $333.157,28

Jubilación máxima: $2.241.604,19

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32

Pensión No Contributiva: $233.251,24

Con información de NA