Reintegro de hasta $500.000 para empleados de la Anses en octubre 2025: cómo funciona

El gobierno de Javier Milei, a través del Banco Nación (BNA), lanzó un nuevo y sorpresivo beneficio para los empleados estatales de la Anses que cobren sus haberes en la entidad. Los detalles en esta nota.

Reintegro de hasta 500 mil pesos para empleados de la Anses

La medida, que se enmarca en el programa “Tu sueldo rinde más” del banco estatal, entrará en vigencia a partir del próximo miércoles 15 de octubre 2025 y busca ofrecer un alivio significativo al bolsillo de los trabajadores del organismo.

Se trata de un reintegro del 100% en el total de las compras realizadas, con un tope máximo de $500.000.

Según se detalla en la comunicación oficial del BNA, para acceder al “Beneficio Sorpresa” los empleados de Anses deberán cumplir dos condiciones fundamentales: percibir su sueldo en una cuenta del Banco Nación y realizar sus compras a través de la aplicación BNA+ MODO utilizando las tarjetas de débito o crédito Visa asociadas.

Esta iniciativa se suma a otros beneficios que la entidad financiera ofrece a este grupo de empleados, como el acceso a préstamos hipotecarios y personales con “las mejores condiciones del mercado”, cuentas remuneradas en pesos y dólares, y la posibilidad de solicitar un adelanto de haberes con una tasa de interés 100% bonificada.

Préstamos del Banco Nación para comprar autos

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos personales en pesos destinada a la compra de autos 0 kilómetros o usados de hasta diez años de antigüedad. Según detalló la entidad, hay concesionarias de Neuquén, Río Negro y Chubut adheridas al programa.

Los préstamos permiten financiar hasta el valor total del vehículo, incluyendo IVA pero sin contemplar costos como el patentamiento. El monto a solicitar puede ir desde $1.000.000 hasta $100.000.000, sin necesidad de firmar pagaré ni constituir prenda y se otorgan a sola firma.

