Calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre 2025
La Anses continúa esta semana con el calendario de pagos. ¿Qué prestaciones cobran entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre 2025?
La Anses continúa esta nueva semana de octubre 2025 con el calendario de pago del mes. Específicamente, el organismo previsional detalló qué prestaciones cobran entre el lunes 13 y el viernes 17. Los detalles en esta nota.
Anses: quiénes cobran entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre 2025
En octubre 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses tienen un aumento del 1,8 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Paralelamente, jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran un bono de 70 mil pesos. El cronograma esta semana sigue de la siguiente manera:
- Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
- Asignación por Embarazo
DNI terminados en 1: 13 de octubre
DNI terminados en 2: 14 de octubre
DNI terminados en 3: 15 de octubre
DNI terminados en 4: 16 de octubre
DNI terminados en 5: 17 de octubre
- Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
- Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
