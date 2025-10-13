Calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre 2025

La Anses continúa esta nueva semana de octubre 2025 con el calendario de pago del mes. Específicamente, el organismo previsional detalló qué prestaciones cobran entre el lunes 13 y el viernes 17. Los detalles en esta nota.

Anses: quiénes cobran entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre 2025

En octubre 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses tienen un aumento del 1,8 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Paralelamente, jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran un bono de 70 mil pesos. El cronograma esta semana sigue de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre