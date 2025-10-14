El Indec dará a conocer la inflación de septiembre 2025: así impactará en las prestaciones de Anses

El Indec dará a conocer la inflación de septiembre 2025. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central con base en las estimaciones privadas, adelantó que el dato habría estado en 2,1%. En esta nota te contamos por qué la cifra impactará directamente en las jubilaciones y pensiones que paga la Anses.

Cuándo se conocerá la inflación de septiembre 2025

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice de inflación retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), lo que se habría profundizado en septiembre, según estiman los analistas privados.

De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará este martes 14 de octubre 2025 a las 16 podría significar el retorno a las cifras que superan el 2%, lo que se prevé se sostenga por lo menos hasta el final del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central con base en las estimaciones privadas, previó que la inflación del noveno mes del 2025 habría estado en 2,1% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30%.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,2%, una notoria aceleración frente al 1,6% de agosto. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanza 22,7%, mientras que en un año subió 35%.

La inflación de septiembre 2025 y el impacto en las prestaciones de Anses

Desde la entrada en vigencia de la última fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses son mensuales y toman como referencia la inflación, es decir, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, el dato de septiembre marcará el incremento que tendrán los haberes de octubre, que se cobrarán en noviembre 2025.