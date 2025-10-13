Corte de luz en Viedma: cinco horas de interrupción en varios barrios afectados este martes
Vecinos de los barrios afectados deberán tomar precauciones durante las cinco horas de interrupción del servicio.
Los equipos operativos de la distribuidora Edersa llevarán a cabo este martes 14 de octubre obras de ampliación en las instalaciones eléctricas de media tensión, con el objetivo de fortalecer la red y mejorar la calidad del servicio de energía en Viedma.
Las tareas forman parte del plan de inversión y mantenimiento que la empresa realiza de manera continua para garantizar un suministro más estable y seguro a los vecinos de la ciudad.
Las tareas se llevarán a cabo entre las 10 y las 15, y requerirán un corte programado de energía.
Corte de luz en Viedma: barrios afectados
- Barrio Las Flores
- Barrio de la Policía
- Barrio Parque Independencia
- 44 Viviendas Giaccino y Ruta N°1
- YPF «El Kerosenero», acceso a Viedma por Ruta N°3
Desde la empresa destacaron que estas labores son parte de un plan de mejoras continuas y pidieron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el corte.
