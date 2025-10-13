Corte de luz en Viedma: cinco horas de interrupción en varios barrios afectados este martes

Los equipos operativos de la distribuidora Edersa llevarán a cabo este martes 14 de octubre obras de ampliación en las instalaciones eléctricas de media tensión, con el objetivo de fortalecer la red y mejorar la calidad del servicio de energía en Viedma.

Las tareas forman parte del plan de inversión y mantenimiento que la empresa realiza de manera continua para garantizar un suministro más estable y seguro a los vecinos de la ciudad.

Las tareas se llevarán a cabo entre las 10 y las 15, y requerirán un corte programado de energía.

Corte de luz en Viedma: barrios afectados

Barrio Las Flores

Barrio de la Policía

Barrio Parque Independencia

44 Viviendas Giaccino y Ruta N°1

YPF «El Kerosenero», acceso a Viedma por Ruta N°3

Desde la empresa destacaron que estas labores son parte de un plan de mejoras continuas y pidieron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el corte.