Inflación de septiembre 2025: los últimos tres datos informados por el Indec

El Indec dará a conocer esta semana la inflación de septiembre 2025, que habría superado el 2%, exhibiendo una aceleración respecto a la medición previa y quebrando cuatro meses seguidos por debajo de ese umbral. Los detalles en esta nota.

Cuándo se conocerá la inflación de septiembre 2025

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice de inflación retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), lo que se habría profundizado en septiembre, según estiman los analistas privados.

De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará el martes 14 de octubre 2025 a las 16 podría significar el retorno a las cifras que superan el 2%, lo que se prevé se sostenga por lo menos hasta el final del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central con base en las estimaciones privadas, previó que la inflación del noveno mes del 2025 habría estado en 2,1% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30%.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,2%, una notoria aceleración frente al 1,6% de agosto. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanza 22,7%, mientras que en un año subió 35%.

Inflación de septiembre 2025: los últimos datos informados por el Indec

Previo a conocer el dato de inflación de septiembre 2025, el Indec difundió estos últimos tres números respecto del índice:

Último dato confirmado: agosto, 1,9%

confirmado: agosto, 1,9% Variación acumulada en 2025: 19,5%

en 2025: 19,5% Variación porcentual interanual: 33,6%

Con información de NA