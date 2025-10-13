Martes cálido en Neuquén y Río Negro: sol, viento, un adelanto de aire subtropical y ¿viento?

Este martes, Neuquén y Río Negro seguirán la semana con buen tiempo y cielos mayormente despejados, acompañados de viento del sudoeste que aportará frescura en la mañana y permitirá disfrutar de una jornada soleada, informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Sin embargo, la AIC advierte que hacia el miércoles y jueves un pulso frío afectará la zona cordillerana, generando lluvias y nevadas débiles, así como viento e inestabilidad en los valles y sectores más bajos.

Esta variabilidad contrastará con el pronóstico del fin de semana, cuando se espera la llegada de aire subtropical del norte, que dejará días cálidos, soleados y con máximas elevadas en casi toda la región.

Neuquén: se esperan casi 30 grados y viento moderado

El martes traerá un nuevo repunte de temperatura en Neuquén, con una jornada mayormente soleada y cálida, la máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima rondará los 7°C.

Durante el día se espera cielo parcialmente nublado, con viento del oeste a 27 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h, aunque hacia la noche podrían intensificarse hasta 55 km/h.

El lunes ya había mostrado un anticipo de esta tendencia, con temperaturas que llegaron a 24°C pese al cielo cubierto.

Roca y Cipolletti: sol, algo de viento y ambiente cálido

El martes se presenta como una de las jornadas más cálidas de la semana en Roca y Cipolletti, con temperaturas que llegarán a los 28°C y una mínima estimada en 8°C. Se espera cielo mayormente cubierto durante la mañana y con algunos períodos de sol hacia la tarde, sin probabilidades de lluvia.

El viento soplará del noroeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 45 a 50 km/h durante el final del día. La presión atmosférica se mantendrá en torno a los 1004 hPa, lo que garantiza una jornada estable y agradable

Las Grutas: se viene el día más cálido de la semana en la costa rionegrina

El martes será una jornada cálida y ventosa en Las Grutas, con temperaturas que alcanzarán los 27°C, la más alta de la semana. La mínima se ubicará en torno a los 11°C, con cielo cubierto durante gran parte del día y viento moderado del norte-noroeste, entre 39 y 33 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Martes cálido en Viedma: se esperan 27°C y viento moderado

El martes en Viedma será uno de los días más cálidos de la semana, con una máxima estimada en 27°C y una mínima de 9°C. El cielo se presentará mayormente despejado, y el viento soplará del noroeste, con velocidades entre 36 y 35 km/h, acompañado de ráfagas que podrían superar los 50 km/h.