Corte sobre la Ruta 40 este domingo: un evento deportivo impide la circulación en la zona de Siete Lagos
Desde Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia del Neuquén, solicitan a los vecinos y turistas respetar los horarios y cortes establecidos.
Este domingo, la Ruta 40 no podrá ser utilizada durante las primeras horas del día. Se trata de un corte preventivo ante la realización de un evento deportivo en la zona del camino de los Siete Lagos. ¿Cuál es el evento y cuándo liberan el tránsito?
El evento que generará complicaciones sobre la Ruta 40 es una de las competiciones más convocantes de la región. Estamos hablando del Gran Fondo 7 Lagos, una disciplina que combina ciclismo de ruta, e-bike y mountain bike.
A qué hora termina el corte sobre Ruta 40, que afecta el camino a los siete lagos
Según informaron desde Vialidad Nacional, el tránsito estará interrumpido desde las primeras horas de la mañana en el sector de Ruta 40 y Siete Lagos.
Hasta las 13 será un corte total, luego «se habilitara paulatinamente el tránsito y de manera asistida», indicaron.
Se solicita a acompañantes, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación:
- Se deberá salir de San Martín de los Andes o Villa La Angostura antes del inicio de las competencias, dado que no se permitirá la circulación durante las mismas.
- Quienes necesiten viajar desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura podrán hacerlo por Ruta 237 (tiempo estimado: 2 horas y media).
- Será posible circular hacia Meliquina y Paso Córdoba hasta las 7:00 hs.
- En caso de optar por la Ruta 7 Lagos, se deberá salir antes de las 7:00 hs y no detenerse en el recorrido. Los vehículos identificados asistiendo a corredores podrán ser penalizados.
Comentarios