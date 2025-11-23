Corte sobre la Ruta 40 este domingo: un evento deportivo impide la circulación en la zona de Siete Lagos

Este fin de semana se habrá corte total sobre la ruta de los Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Foto: gentileza (Corredor Promedio)

Este domingo, la Ruta 40 no podrá ser utilizada durante las primeras horas del día. Se trata de un corte preventivo ante la realización de un evento deportivo en la zona del camino de los Siete Lagos. ¿Cuál es el evento y cuándo liberan el tránsito?

El evento que generará complicaciones sobre la Ruta 40 es una de las competiciones más convocantes de la región. Estamos hablando del Gran Fondo 7 Lagos, una disciplina que combina ciclismo de ruta, e-bike y mountain bike.

A qué hora termina el corte sobre Ruta 40, que afecta el camino a los siete lagos

Según informaron desde Vialidad Nacional, el tránsito estará interrumpido desde las primeras horas de la mañana en el sector de Ruta 40 y Siete Lagos.

Hasta las 13 será un corte total, luego «se habilitara paulatinamente el tránsito y de manera asistida», indicaron.

Se solicita a acompañantes, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación: