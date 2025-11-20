Corte en Ruta 40 este fin de semana largo: los horarios y sectores que tendrán interrupciones por la competencia Gran Fondo 7 Lagos

Este fin de semana habrá corte total sobre la ruta de los Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Este fin de semana largo, la Ruta 40 presentará complicaciones para quienes transitar por ella. Debido a la realización de la competición de ciclismo más convocante de la región, habrá sectores con interrupciones de tránsito en el camino de los Siete Lagos.

La competición de ciclismo más convocante de la región realizará una nueva edición en la ruta turística de Neuquén y Río Negro. La disciplina que junta ciclismo de ruta, mountain bike y e-bike contará con un trayecto de 110 kilómetros conectando desde San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Corte en Ruta 40 – 7 Lagos: días y horarios

Sábado 22 de noviembre: Gran Fondo Kids y Crono Élite

De 9:30 a 13:00 hs

Desde Avenida Arrayanes hasta Ruta 7 Lagos y Lumilla.



Domingo 23 de noviembre: Carrera de 110K

De 7:00 a 13:00 hs

Ruta 7 Lagos, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

A partir de las 13:00 hs, se habilitará media calzada con tránsito controlado.

Durante los horarios mencionados, el tránsito vehicular estará completamente restringido y controlado por Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia del Neuquén, los municipios de San Martín de los Andes y Villa La Angostura y Vialidad Nacional.

Corte de Ruta 40 – 7 Lagos: precauciones a tener en cuenta

Se solicita a acompañantes, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación: