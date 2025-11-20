Corte en Ruta 40 este fin de semana largo: los horarios y sectores que tendrán interrupciones por la competencia Gran Fondo 7 Lagos
Desde Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia del Neuquén, solicitan a los vecinos y turistas respetar los horarios y cortes establecidos.
Este fin de semana largo, la Ruta 40 presentará complicaciones para quienes transitar por ella. Debido a la realización de la competición de ciclismo más convocante de la región, habrá sectores con interrupciones de tránsito en el camino de los Siete Lagos.
La competición de ciclismo más convocante de la región realizará una nueva edición en la ruta turística de Neuquén y Río Negro. La disciplina que junta ciclismo de ruta, mountain bike y e-bike contará con un trayecto de 110 kilómetros conectando desde San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
Corte en Ruta 40 – 7 Lagos: días y horarios
Sábado 22 de noviembre: Gran Fondo Kids y Crono Élite
- De 9:30 a 13:00 hs
- Desde Avenida Arrayanes hasta Ruta 7 Lagos y Lumilla.
Domingo 23 de noviembre: Carrera de 110K
- De 7:00 a 13:00 hs
- Ruta 7 Lagos, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes.
A partir de las 13:00 hs, se habilitará media calzada con tránsito controlado.
Durante los horarios mencionados, el tránsito vehicular estará completamente restringido y controlado por Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia del Neuquén, los municipios de San Martín de los Andes y Villa La Angostura y Vialidad Nacional.
Corte de Ruta 40 – 7 Lagos: precauciones a tener en cuenta
Se solicita a acompañantes, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación:
- Se deberá salir de San Martín de los Andes o Villa La Angostura antes del inicio de las competencias, dado que no se permitirá la circulación durante las mismas.
- Quienes necesiten viajar desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura podrán hacerlo por Ruta 237 (tiempo estimado: 2 horas y media).
- Será posible circular hacia Meliquina y Paso Córdoba hasta las 7:00 hs.
- En caso de optar por la Ruta 7 Lagos, se deberá salir antes de las 7:00 hs y no detenerse en el recorrido. Los vehículos identificados asistiendo a corredores podrán ser penalizados.
