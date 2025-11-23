Domingo con máximas de 36º C en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: ¿el calor dice presente en la cordillera y la costa?

El fin de semana largo está llegando a su fin, y en su despedida el calor llego a la región para quedarse. En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro la temperatura máxima prevista para este domingo superará los 30º C y se mantendrá así durante toda la semana. ¿Qué pasa en la cordillera y la costa?

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo se espera una jornada calurosa en el Alto Valle. Esto marcará el panorama para lo será el clima en los próximos días.

Para hoy, las temperaturas oscilarán entre los 20º C y los 36º C, siendo la tarde el peor horario de calor. No habrá viento y los cielos se mantendrán parcialmente nublados. Para el inicio de la semana se esperan temperaturas similares, que sufrirán un descenso en la previa al fin de semana.

Lluvia y calor en la costa de Río Negro: a qué hora llega el agua este domingo

El SMN indica una jornada marcada por la inestabilidad, el calor y el viento. Según el pronóstico para hoy, las temperaturas oscilarán entre los 16º C y los 34º C en la costa atlántica.

Por la tarde llegarán las precipitaciones que se mantendrán hasta la noche. Con ellas también llegará el viento. Las ráfagas podrían superar los 55 km/h.

Pronóstico para la cordillera de Neuquén y Río Negro: un domingo con calor y viento

Para Bariloche y alrededores, el SMN indica una jornada marcada por el viento. Las ráfagas en la zona se espera que superen los 50 km/h. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 9º C y los 28º C.

En San Martín de los Andes, el panorama es similar. Se espera gran presencia de viento de cara a las últimas horas del día y temperaturas máximas que no superarán los 27º C.