Inflación agosto 2026: a qué hora se difunde el dato del IPC nacional y qué adelantan las consultoras

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas encendió las alarmas al experimentar una aceleración y trepar al 2,8. (Foto: archivo)

La expectativa del mercado y de la Casa Rosada se concentran este jueves 10 de septiembre en las pantallas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A las 16 horas, el organismo difundirá el dato oficial de la inflación de agosto. Si la cifra nacional se ubica por debajo del 1,5%, se convertirá formalmente en el registro mensual más bajo de toda la gestión del presidente Javier Milei.

La jornada estará marcada por un cronograma clave de difusión estadística tanto a nivel nacional como en la Patagonia.

12:00 : la provincia de Río Negro dará a conocer el indicador de precios regional elaborado por la Dirección de Estadística y Censos.

: la provincia de dará a conocer el indicador de precios regional elaborado por la Dirección de Estadística y Censos. 16:00: el Indec publicará el IPC nacional de agosto de forma simultánea con la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén, que difundirá el dato de la capital neuquina.

La previsión de las consultoras sobre el IPC de agosto 2026: ¿cae el récord del año?

Las mediciones privadas mostraron una coincidencia unánime sobre el freno en la escalada de precios, impulsado principalmente por la desaceleración semanal en la canasta de alimentos y bebidas. Sin embargo, existe una pequeña brecha respecto a la profundidad de la caída.

El abanico de estimaciones de los analistas privados para el dato nacional contempla:

Fundación Libertad y Progreso: 1,4% (el cálculo más optimista de la City).

(el cálculo más optimista de la City). Eco Go: 1,5% (igualaría el menor registro de la era Milei alcanzado en mayo de 2025).

(igualaría el menor registro de la era Milei alcanzado en mayo de 2025). C&T Asesores Económicos: 1,6% .

. Analytica: 1,7% .

. Invecq: 1,9% (el techo del consenso de mercado).

El economista Julián Neufeld, de Libertad y Progreso, explicó que la proyección del 1,4% responde a la absorción del impacto estacional de las vacaciones de invierno y a un ajuste de apenas 1,1% en el rubro Alimentos y Bebidas, una variable determinante en la ponderación general del indicador.

El antecedente de CABA y el sesgo regional

Como anticipo del comportamiento de los precios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) informó esta semana una inflación del 1,7% en agosto, marcando un fuerte desplome desde el 2,9% registrado en julio.

Aunque la cifra porteña se alineó con las proyecciones privadas para el promedio nacional, los economistas advierten una diferencia metodológica central: la medición de CABA asigna un peso sustancialmente mayor a los servicios urbanos, mientras que el indicador del Indec y los índices provinciales de Neuquén y Río Negro tienen una mayor incidencia de los bienes de consumo masivo y los componentes estacionales.