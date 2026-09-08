El Rally Neuquino tiene su Premio Ciudad de Añelo en el corazón de Vaca Muerta

Añelo se prepara para recibir la movida del Rally Neuquino. Serán tres jornadas, entre el viernes 11 y domingo 13 del septiembre, que movilizarán a la ciudad, con la presencia de los mejores pilotos de la región. El certamen transita por una etapa clave en todas las categorías y este séptimo capítulo será determinante.

La actividad en el corazón de Vaca Muerta, comenzará el viernes con la verificación administrativa (de 10 a 12), en Intendente Tanús y Calle 3. La verificación técnica se realizará de 10 a 14, mientras que el reconocimiento de caminos tendrá lugar entre las 10:15 y las 18.

Luego se realizará la apertura del parque de presentación; a las 18:30 será la reunión de pilotos en el sector de la rampa, y a las 20 tendrá lugar la largada simbólica, uno de los momentos centrales de la previa y una oportunidad para que vecinos y visitantes puedan acercarse a conocer a los protagonistas de la competencia.

El recorrido de la séptima

El sábado se disputará la primera etapa, con seis pruebas especiales. La jornada comenzará a las 9:23, con el tramo Batería 6-Repositorio, continuará a las 9:46 con Tranquera Campana-Batería 12 y a las 10:39, con Parque Industrial-BC Quemado. Luego de la asistencia, estos tres sectores tendrán una segunda pasada desde las 13:02.

La competencia continuará el domingo con la segunda etapa. Desde las 9:23 se correrá nuevamente el tramo Tranquera Campana-Batería 12; a las 10:16 será el turno de Barrio La Meseta-Ruta 17, y a las 10:39 se disputará Parque Industrial-San Benito, completando así las nueve pruebas especiales previstas para el fin de semana, con el «Premio Ciudad de Añelo» en juego.

Desde la organización se solicita al público respetar las indicaciones de seguridad, mantenerse únicamente en los sectores habilitados y seguir las instrucciones del personal durante el desarrollo de cada tramo.