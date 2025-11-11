Pensando en las vacaciones de verano 2026: los secretos de los viajeros para ahorrar y conseguir vuelos más baratos

Falta poco para terminar el año y los turistas están planificando sus vacaciones para el verano 2026 con anticipación para poder ahorrar unos pesos. En este sentido, en RÍO NEGRO te contamos cuáles son los secretos de los viajeros para conseguir vuelos más baratos.

Viajar en avión es una de las mejores opciones para quienes no tienen vehículos o para quienes interés por visitar destinos muy alejados. Sin embargo conseguir buenos precios, es todo un desafío porque este transporte suele implicar uno de los mayores gastos por sus impuestos.

Los secretos de los viajeros para ahorrar y conseguir vuelos más baratos

Entre los trucos más usados por los viajeros para reducir costos, se enlistan los siguientes:

La «ventana de incógnito» para vuelos

Los sitios web de aerolíneas y agencias de viaje conservan el historial de búsqueda y si vuelve a buscar la misma ruta, a menudo suben el precio para generar urgencia. En este sentido recomiendan buscar los vuelos en modo incógnito o privado en el navegador para así, evitar que el sitio web reconozca tu consulta.

Comparar el costo de la escala

Si un vuelo directo es caro, se recomienda revisar las opciones con escala. A veces, un vuelo con una escala larga y cómoda por ejemplo que dure de 8 a 12 horas, puede ser mucho más barato y también te da la opción de hacer un tour fugaz por esa otra ciudad de forma gratuita.

Ahorrar en aeropuertos con comida

Comprar comida o bebidas dentro del aeropuerto es mucho más caro. La solución para ahorrar es llevar una botella de agua reutilizable vacía, una vez que pases el control de seguridad, se puede rellenas en las fuentes de agua o bebederos del aeropuerto. En tanto para comida, es preferible que lleves también tus propios snacks o alimentos desde casa.

Transporte local

Al llegar a una nueva ciudad, investiga las «tarjetas turísticas» de transporte. A veces algunos lugares ofrecen pases de 24, 48 o 72 horas que cubren el uso de colectivo, tranvía o metro por un precio fijo. Esto resulta mucho más económico para comprar boletos individuales.

Con información de Noticias Argentinas