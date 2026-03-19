Neuquén Arena: Se enfría la instalación del megaestadio en la Isla 132

El lote destinado al Neuquén Arena está en el sector este de la isla, en el ingreso por Linares (foto Cecilia Maletti)

Mientras el intendente Mariano Gaido relativizó que la Isla 132 sea la sede elegida para el Neuquén Arena, crece la crítica y posicionamientos contrarios a que el megaestadio se construya entre el arroyo Durán y el río Limay, según lo autorizó la corporación Cordineu.

Un grupo de exconvencionales municipales y asesores de la Convención Municipal de 1995 difundieron un escrito en el que argumentaron el «firme rechazo» de la localización del proyecto «Estadio Neuquén Arena» en la isla 132. Solicitaron que sea reubicado en otro lugar y presentaron sugerencias.

Por otra parte, la concejala Valeria Todero (CCARI), planteó a sus pares un proyecto de declaración para que se rechace el emplazamiento del Neuquén Arena en la Isla 132. La concejala agregó a su iniciativa, una copia de la presentación de vecinas autoconvocadas que el día anterior, había recalado también en el Deliberante sugiriendo la instalación del edificio multipropósito en la zona de meseta o en cercanías del Polo Científico Tecnológico.

«Por ahora viene en abstracto; el intendente transmitió alternativas de localización del Neuquén Arena que están analizando con el gobernador (Rolando Figueroa) así es que vamos a esperar la ampliación por parte del Ejecutivo», dijo la vicepresidenta del Concejo, Victoria Fernández (MPN).

«El intendente lo anunció en la apertura de sesiones y luego repitió en los medios como un hecho la construcción en la Isla 132; ahora escuchamos esas declaraciones donde dice que evalúan cuatro o cinco lugares de localización, porque los inversores tienen otras ideas, también. Hubiera sido mejor que reconociera el reclamo de los vecinos; es más sincero decir que, ante las críticas, escuchó a los vecinos y tomó otra decisión», dijo Todero.

El ente para el desarrollo de la costa del Limay, integrado por el municipio y la provincia (Cordineu), aprobó el 6 de marzo los «términos generales del acuerdo» que deberá firmar el ente interestadual con la comuna para autorizar la ejecución del proyecto del Neuquén Arena en la Isla 132. La publicación de esta definición en sus redes, devino en un gran movimiento ciudadano para proteger el ecosistema en la isla.

El intendente ya viajó al continente asiático. En Tokio, Japón, se iba a reunir con autoridades para analizar alternativas de disposición final de la basura, a pocos meses de licitar la instalación en Neuquén del nuevo Complejo Ambiental. La gira involucra Hiroshima y Shenzhen invitado por Huawei, con vistas a ver la planificación de nuevas tecnologías y su aplicación en la ciudad capital.

Según se expresó desde el MPN, el Ejecutivo no requiere presentar el proyecto en el Deliberante; aunque, como se prevé desarrollar con la modalidad de inversión público – privada, lo que se conocerá es la convocatoria a licitación mediante ese sistema en el cual el inversor dispone de los fondos para hacer el megaestadio con una concesión y al término del acuerdo, el estadio pasará a dominio municipal.

«Ya se aprobó la adecuación de los parámetros urbanísticos en la Isla 132; ese tipo de construcción está aprobada», recordó la concejala Fernández, al tiempo que indicó que se habló de que sería viable ese tipo de emprendimientos, de acuerdo a los parámetros. Insistió en que esperarán a conocer la decisión del Ejecutivo sobre el lugar de ejecución del Neuquén Arena.

El pronunciamiento de los exconvencionales de Neuquén

El lugar que Cordineu destinó para la ubicación del Neuquén Arenas es de unas 20 hectáreas, detrás del estacionamiento del Centro Provincial de Convenciones Domuyo; en el límite con el Arroyo Durán, que en esa zona de la isla, desemboca en el Limay. El predio está a un costado del edificio en semicírculo y detrás del VISTA.

«El verdadero progreso no consiste en cubrir de cemento todo lo que se nos pone por delante, sino en avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población», se indicó en el documento firmado por los exconvencionales Graciela Carrión, Mirta Domene, Susana Hernández, Rodolfo Laffite, Mario Lertora, Albarito Quintana, Raúl Radonich, Humberto Zambón y los asesores de la Convención Patricia Bercovich, Néstor Berdichevsky y Raúl González.

Los exconvencionales argumentaron largamente las razones planteadas en la carta magna de Neuquén para el resguardo del espacio natural y recomendaron una «visión estratégica» de planeamiento ambiental para que se proyecte la inversión en la meseta o en la barda.

Indicaron que descentralizará la ciudad y evitará la saturación ribereña, llevará obras de saneamiento e infraestructura a sectores en desarrollo y los nuevos barrios y valorará tierras fiscales de gran potencial, generando un nuevo polo turístico recreativo en la zona norte de la ciudad «en lugar de superponerlo con uno ya consolidado».

«La Isla 132 debe permanecer como un espacio de paz, deporte al aire libre y encuentro familiar«, sugirieron los convencionales, al tiempo que citaron el artículo 29 de la Convención de Neuquén.