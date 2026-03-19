Compañía Mega invertirá US$360 millones para ampliar su capacidad de transporte y fraccionamiento

Compañía Mega S.A., actor clave en el segmento del midstream de gas natural, oficializó un ambicioso proyecto de inversión ante el ministerio de Economía. La iniciativa, que asciende a US$360 millones, se enmarca en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y busca escalar la capacidad de separación y transporte de los líquidos (NGLs) provenientes de la Cuenca Neuquina.

Este desembolso forma parte de un plan estratégico integral 2023-2028 que, en su totalidad, alcanzará los US$650 millones. Según explicó Tomás Córdoba, CEO de la compañía, la apuesta reafirma la solidez de la estrategia de sus accionistas y apunta a fortalecer la matriz energética nacional, incrementando la generación de divisas a través de la exportación de productos con valor agregado.

Impacto regional: obras en Río Negro y Neuquén

El proyecto contempla un cronograma de ejecución de tres años (2026-2028) con un fuerte despliegue territorial en cuatro provincias. Para los rionegrinos, el punto central será la construcción de una nueva planta de rebombeo en General Roca, que trabajará en conjunto con otra instalación similar en La Adela (La Pampa). Estas obras tienen como fin aumentar la capacidad de bombeo del poliducto que conecta los yacimientos neuquinos con el puerto de Bahía Blanca.

En tanto, en la provincia de Neuquén, se prevé nueva infraestructura para el acondicionamiento de gas natural y gas asociado al crudo en la Planta Separadora Loma La Lata. El objetivo técnico es incrementar en un 27% la producción total de la compañía, lo que permitirá incorporar más de 500.000 toneladas anuales de etano, propano, butano y gasolina natural al sistema productivo.

Mercados y generación de empleo

La mayor disponibilidad de productos tendrá un destino mayoritariamente externo: el 80% de los nuevos volúmenes se orientará a la exportación de GLP y gasolina natural, mientras que el 20% restante reforzará el mercado interno, abasteciendo de etano a la industria petroquímica local. Una vez finalizado el ciclo de obras, Mega podrá elevar su capacidad de producción total a más de 2,5 millones de toneladas por año, consolidando su rol como el único operador en el país de un poliducto dedicado exclusivamente al transporte de líquidos de gas natural.

En términos socioeconómicos, la compañía estima que la etapa de construcción generará un impacto significativo en el mercado laboral regional. Se prevén picos de demanda de hasta 600 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, vinculados a tareas de ingeniería, logística y construcción.

Este enfoque no solo busca responder al crecimiento de la producción en Vaca Muerta, sino también mejorar la eficiencia operativa del sistema a través de nuevas tecnologías que permitan una captación de gas más flexible y sostenible para los próximos años.