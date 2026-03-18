Presentan en Neuquén «Seis mujeres» desaparecidas, un relato recuperado de los tiempos de impunidad

«Que sea últil, que sirva, esta es la historia que nos animó a escribir. Volver a humanizar, para resistir», dijo Sara Mansilla, ante un salón colmado de visitantes, organizaciones y dirigentes sociales hoy en la sede central de ATEN, en la presentación de una publicación sobre la vida de seis jóvenes desaparecidas de la región.

La publicación fue escrita hace 26 años con la ayuda de familiares de Susana Mujica, Cecilia Vecchi, Alicia Pifarré, Mirta Tronelli, Arlene Seguel y Graciela Romero. Seguían en vigencia las leyes de impunidad, la de Obediencia Debida y Punto Final. «Muchas veces la llama de la esperanza se apagaba, pero tomamos fuerzas y la consigna era seguir, seguir», explicó Sara.

Y ante la insistencia, tomó la decisión de editarla en una revista papel, con la colaboración artística y trabajos de Emilse Bustos, Cristian Lermada, Ana Jaime, Alejandra Plá, Ofelia Hope Riquelme, Gladis Sepúlveda y de la comisión provincial de ATEN.

Hubo homenaje y un aplauso de pie para Jorge Salaburu, primer secretario general de ATEN (foto gentileza Aten)

Comparó que mientras los genocidas caminaban por las calles, «las valientes Madres» de Plaza de Mayo intervinieron sus pañuelos para asumir la representación de todos los desaparecidos y pedían por los 30.000; socializaron su maternidad», recordó.

En el salón, que lleva el nombre Jaime De Nevares, hubo un homenaje de aplausos y de pie para Jorge Salaburu, primer secretario general del gremio docente en Neuquén. Hubo menciones también para otros fundadores de la organización gremial como José Luis Savanco y Haydee Escudero.

«Lo bueno de esta presentación es que se juntó mucha gente valiosa, aquí hay tanto mérito, fuerza y lucha», dijo Sara y agregó «si cada uno contara acá lo que sufrió y lo que aportó en contra de la Dictadura». Habló de «pensar la historia para que no se olvide» y del tiempo en que desarrolló el escrito sobre las seis mujeres desaparecidas, cuando después del juicio histórico contra la Junta Militar «cuando pensábamos que se iban a llevar a todos los responsables al banquillo» y vinieron las leyes de impunidad.

La publicación presenta la historia de militancia de seis desaparecidas de la región (foto gentileza Aten)

Agregó que entones se buscaron otras alternativas y que éste escrito, fue parte de aquel momento. «Los historiadores nos enseñaron cómo se fue estigmatizando a los luchadores, se los transforma en no personas; entonces esto fue para prevenir, para que haya verdad. En los 2.000 no se individualizaba a los desaparecidos, pero fue un camino de volver a humanizar para resistir y organizar un plan de lucha», describió.

Desde la APDH, Silvia Barco destacó que en los relatos de Sara Mansilla sobre las seis mujeres desaparecidas de la región, se encontrarán un escrito «que combina la rigurosidad con la inteligencia y el trabajo permanente del ejercicio de la crítica sobre los problemas que hay que enfrentar, con la ternura y la sensibilidad de estar del lado de la condición del ser humano, de la vida buena y digna».

El salón «Jaime De Nevares» quedó chico ante la convocatoria (foto gentileza Aten)

Actividades antes de la marcha del 24M

La agenda de actividades de Memoria y vinculadas a los 50 años del golpe cívico militar que se cumplen el 24 de marzo es extensa. Hoy a las 19.30 está prevista la presentación del documental “Subzona 5.2, un epilogo de la Memoria” realizado por la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia sobre el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad en Neuquén. Será en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén

A las 19 en la UNCO en el aula 17 de Trabajo Social, se abrirá un debate sobre “50 años: golpe genocida, su significado histórico y la actualidad bajo el gobierno de Milei, con un panel integrado por Elida Sifuentes ex detenida desaparecida, Trabajadora Social y Norberto Calducci, militante del Rosariazo y secretario adjunto de Aten Plottier.

Mañana Jueves 19 en el monumento a la Madre en Olascoaga y Vuelta de Obligado de Neuquén, se llevará a cabo la ronda de los terceros jueves de las Madres de Plaza de Mayo; será a las 15,30, con audios e intervenciones artísticas y bordado de pañuelos, organizado por los organismos de 16 a 18 (Grupo compromiso con las Madres, Hijos e Hijas, Apdh) y la Red federal de Derechos Humanos.

También el jueves 19 se reanudará el ciclo de charlas «Neuquén y la Memoria a 50 años del Golpe» de 18 a 20 en el Museo Paraje Confluencia (Parque Central), con un panel que recorrerá el trabajo de los organismos de Derechos Humanos en Neuquén, a cargo de la APDH y el grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000.

En el Centro Cultural Alberdi, en horario de mañana y de tarde, hasta el 30 de marzo, continúa la muestra fotográfica «Imagen y Memoria, retratos para no olvidar», una serie de 17 imágenes de hijos e hijas de desaparecidas y desaparecidos que realizó el colectivo audiovisual «Son Miradas»