Cruce a Chile: Condiciones y atención en los pasos fronterizos hoy, 6 de septiembre 2025

Acá, el estado actualizado de los pasos fronterizos Argentina-Chile: este sábado 6 de septiembre 2025, repasá acá las condiciones y las recomendaciones oficiales, si salís hoy desde la Patagonia.

Redacción

El ingreso de aire polar en el norte de la Patagonia y el anticipo de nevadas débiles para la cordillera de Neuquén y Río Negro afectan el tránsito en los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile desde el norte de la Patagonia, este sábado 6 de septiembre 2025.

A partir de las recomendaciones para circular, repasamos a continuación el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este sábado 6 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este sábado 6 de septiembre 2025?

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.

¡Viajá tranquilo!

Paso Pino Hachado: Sábado 6 de septiembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
  • Sectores con hielo y sectores con baches. Animales sueltos.
  • Equipos operando.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: Sábado 6 de septiembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
  • Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
  • Probable formación de hielo.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: Sábado 6 de septiembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
  • Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.
  • Posible formación de hielo.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): Sábado 6 de septiembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
  • Horario: ARG – 9 a 19.
  • Posible formación de hielo.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: Sábado 6 de septiembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
  • Anticipo de nevadas en cotas altas.
  • Posible formación de hielo y calzada mojada por lluvia.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: Sábado 6 de septiembre 2025

  • PASO CERRADO al tránsito en general.
  • Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
  • Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este Sábado 6 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este sábado 6 de septiembre 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

  • Se mantiene el ingreso de aire frío con lluvias y nevadas débiles en cordillera.
  • Ingreso de aire polar a mitad de semana.
  • Aumento de probabilidad de heladas.
  • Lluvias y nevadas hacia la semana que viene.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: Sábado 6 de septiembre 2025

Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten este sábado 6 de septiembre 2025:

  • Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. 
  • Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. 
  • Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

