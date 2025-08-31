¿Cuándo cambia su huso horario Chile?: los datos a tener en cuenta si planeas viajar desde Argentina 

Por el cambio de estación Chile se prepara para cambiar la hora y adelantar sus relojes, por ello si tienes planeado un viaje a Chile desde Argentina, es crucial que tengas en cuenta a partir de cuándo y cómo será el nuevo huso horario para evitar contratiempos.

Chile pasará a su horario de verano el sábado 6 de septiembre de 2025. El cambio se realizará a la medianoche. Según explicaron medios chilenos, cuando los relojes marquen las 00 del domingo 7 de septiembre, deberán adelantarse 60 minutos, pasando directamente a la 01.

Los datos a tener en cuenta si planeas viajar a Chile

Actualmente, Chile (en su horario de invierno) tiene una diferencia de una hora con Argentina (UTC-4), lo que significa que en Chile es una hora menos que en Argentina. Sin embargo, con el cambio al horario de verano, Chile y Argentina quedarán con el mismo huso horario (UTC-3). Es decir:

Antes del 6 de septiembre: hay una hora de diferencia. Si en Argentina son las 10, en Chile son las 9.

hay una hora de diferencia. Si en Argentina son las 10, en Chile son las 9. A partir del 7 de septiembre: no habrá diferencia horaria entre ambos países. Si en Argentina son las 10:00, en Chile también lo serán.

Es importante tener en cuenta que la Región de Magallanes y la Antártica Chilena mantendrá su huso horario actual (UTC-3) durante todo el año, sin realizar el cambio. La región de Aysén también se sumó a este esquema.

El cambio beneficiará a los turistas argentinos que planeen cruzar la frontera ya que los pasos fronterizos compartirán el mismo horario de ingreso y salida. Por ejemplo, los horarios del paso Cardenal Samoré -que conecta Villa La Angostura con Osorno– en Argentina es de 9 a 19, mientras que del lado chileno su horario es de 8 a 18. Con el cambio de huso horario, compartirán el mismo horario.