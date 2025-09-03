Miércoles complejo en el Alto Valle por una alerta de viento: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de 80 km/h?

Este miércoles será una jornada complicada para las provincias de Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró una alerta amarilla por viento y ráfagas que podrían superar los 80km/h. En RÍO NEGRO te contamos en detalle el pronóstico y te anticipamos a qué hora llegará el temporal a la región del Alto Valle.

Con el ingreso de aire frío, llegó la primera alerta de septiembre a la región. El organismo nacional indicó que varias provincias de la Patagonia estarán afectadas por un fuerte temporal de viento y las más afectadas serán Neuquén y Río Negro.

Según el pronóstico de este miércoles 3 de septiembre, el «área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h».

Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de 80 km/h?

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las ráfagas más fuertes, que podrían alcanzar hasta 90 km/h, se sentirán principalmente durante la tarde. Durante la mañana y noche, la intensidad del viento será menor.

En ciudades como Neuquén y Roca, en horas de la mañana se esperan ráfagas de hasta 40 km/h, hacia la tarde las ráfagas alcanzarán su máxima intensidad, llegando a los 90 km/h en algunas zonas. Por la noche el viento comenzará a disminuir, con ráfagas que rondarán los 64 km/h.

En cuanto al clima, las temperaturas se mantendrán entre los 14°C y los 4°C. Además no se descarta la presencia de leves precipitaciones.