Abrió Pino Hachado, luego de cerrar dos días consecutivos por nieve: qué pasa con los otros pasos entre Neuquén y Chile
Tras el anuncio de el alerta por nieve por el Servicio Meteorológico Nacional, volvió a abrir sus puertas un paso fronterizo clave entre Neuquén y Chile.
Desde Vialidad Nacional comunicaron que volverá a abrir el paso fronterizo Pino Hachado, tras estar cerrado dos días consecutivos. Durante la mañana de este domingo, al igual que el sábado 30, permaneció clausurado y desde el organismo informaron que fue debido a «acumulación de hielo y nieve». Te contamos cómo estarán los demás pasos fronterizos durante este domingo 31 de agosto.
El paso fronterizo Pino Hachado abrirá sus puertas nuevamente a partir de las 10:30. Según el organismo estará transitable con precaución, ya que hay hielo en la calzada.
A su vez, detallaron que actualmente hay zonas con animales sueltos y posible caída de rocas. Es por eso que es necesario la portación obligatoria de cadenas.
Cardenal Samoré: transitable pero con precaución
Por otro lado, el paso fronterizo Cardenal Samoré, está transitable pero con precaución. Según Vialidad Nacional la calzada esta despejada y humeda.
Asimimsmo, hay posibilidad de formacion de hielo en varios sectores, por lo que es obligatoria la portación de cadenas.
Al igual que en Pino Hachado, hay personal y equipos de Vialidad Nacional trabajando en el lugar.
¿Qué sucede con los demás pasos que cruzan desde Neuquén a Chile?
Según Vialidad Nacional:
- Paso Icalma: Transitable pero con precaución. Probable formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.
- Paso Hua Hum: Transitable pero con precaución. Visibilidad reducida por neblina. Centro de frontera habilitado en horario normal. Portación obligatorio de cadenas.
- Paso Mamuil Malal (ex Tromen): Transitable pero con precaución. Probable formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.
