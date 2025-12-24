Cruzando a Chile: qué debes saber sobre horarios y condiciones de los pasos hoy 24 de diciembre 2025

Si estás planeando cruzar la cordillera para celebrar las Fiestas, prestá atención: los pasos fronterizos a Chile desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados este miércoles 24 de diciembre 2025, operando bajo sus horarios de verano para facilitar el intenso flujo turístico de Nochebuena.

Según los últimos reportes oficiales de Vialidad Nacional y Gendarmería, pasos clave como Cardenal Samoré y Pino Hachado funcionan con normalidad, aunque se recomienda circular con extrema precaución ante el incremento de tráfico y la presencia de equipos viales en zona de alta montaña.

Antes de subir al auto, verificá aquí el estado detallado de cada cruce, los horarios de cierre por el feriado y los requisitos indispensables para evitar demoras de último momento en la aduana.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 24 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, miércoles 24 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (24/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Calzada húmeda. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Calzada mojada, lloviznando. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. En la víspera de Navidad, se debe considerar el tránsito diferencial por las fiestas de fin de año, ya que se genera gran movimiento en los pasos cordilleranos.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este miércoles 24 de diciembre 2025:

Se anticipa una jornada soleada y cálida en el norte de la Patagonia.

Vientos en disminución hacia la noche.

Jueves con ascenso de temperaturas y períodos de viento moderado.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, miércoles 24 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!