¿Mesa adentro o afuera?: el pronóstico de Nochebuena para Neuquén y Río Negro
El viento será el invitado no deseado de este miércoles. Con ráfagas de hasta 50 km/h y probabilidad de lluvias en la montaña, te contamos cómo estará el clima a la hora del brindis.
Este miércoles 24 de diciembre, la Patagonia se prepara para una Nochebuena marcada por la inestabilidad. Mientras el Alto Valle y la Costa lidiarán con ráfagas que pondrán a prueba los manteles, la Cordillera enfrentará un cierre de jornada fresco y con paraguas a mano.
Nochebuena en el Alto Valle: ¿Se puede armar la mesa afuera?
Para Neuquén capital, Roca y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo cubierto y ambiente templado, pero con el viento como protagonista.
- Temperaturas: mínima de 15°C y máxima de 28°C.
- El viento: soplará del sudoeste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
- Dato clave: el momento más intenso será durante la noche. Si tenés pensado cenar al aire libre, habrá que asegurar bien todo o buscar un rincón protegido del viento del sudoeste.
Cordillera: Lluvia y frío en el brindis de Nochebuena
En la zona andina, el panorama es más complejo. Tanto en Bariloche como en San Martín de los Andes, el clima obligará a celebrar bajo techo.
- San Carlos de Bariloche: cielo nublado y probabilidad de lluvia (10% al 40%). La máxima será de apenas 16°C. Las ráfagas de 50 km/h se sentirán con fuerza al momento del brindis.
- San Martín de los Andes: condiciones similares, con mínimas de 8°C y máximas de 16°C. El viento será constante durante todo el día, dificultando los traslados por caminos de montaña.
Viedma y la Costa: Viento marino en Nochebuena
En la capital rionegrina, el 24 de diciembre se presentará ventoso pero con temperaturas agradables para la región.
- Viedma: máxima de 27°C y cielo nublado.
- Ráfagas: al igual que en el valle, se esperan picos de 50 km/h provenientes del sudoeste, especialmente intensos hacia la caída del sol y la medianoche.
