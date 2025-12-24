¿Mesa adentro o afuera?: el pronóstico de Nochebuena para Neuquén y Río Negro

Este miércoles 24 de diciembre, la Patagonia se prepara para una Nochebuena marcada por la inestabilidad. Mientras el Alto Valle y la Costa lidiarán con ráfagas que pondrán a prueba los manteles, la Cordillera enfrentará un cierre de jornada fresco y con paraguas a mano.

Nochebuena en el Alto Valle: ¿Se puede armar la mesa afuera?

Para Neuquén capital, Roca y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo cubierto y ambiente templado, pero con el viento como protagonista.

Temperaturas: mínima de 15°C y máxima de 28°C .

mínima de y máxima de . El viento: soplará del sudoeste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h .

soplará del sudoeste con ráfagas de entre . Dato clave: el momento más intenso será durante la noche. Si tenés pensado cenar al aire libre, habrá que asegurar bien todo o buscar un rincón protegido del viento del sudoeste.

Cordillera: Lluvia y frío en el brindis de Nochebuena

En la zona andina, el panorama es más complejo. Tanto en Bariloche como en San Martín de los Andes, el clima obligará a celebrar bajo techo.

San Carlos de Bariloche: cielo nublado y probabilidad de lluvia (10% al 40%) . La máxima será de apenas 16°C . Las ráfagas de 50 km/h se sentirán con fuerza al momento del brindis.

cielo nublado y probabilidad de . La máxima será de apenas . Las ráfagas de se sentirán con fuerza al momento del brindis. San Martín de los Andes: condiciones similares, con mínimas de 8°C y máximas de 16°C. El viento será constante durante todo el día, dificultando los traslados por caminos de montaña.

Viedma y la Costa: Viento marino en Nochebuena

En la capital rionegrina, el 24 de diciembre se presentará ventoso pero con temperaturas agradables para la región.