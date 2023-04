Cuáles son los requisitos para jubilarse sin aportes con la nueva moratoria previsional

A partir de la implementación de la nueva moratoria previsional implementada a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), se confirmaron cuáles son los requisitos para acceder al beneficio en caso de no tener los aportes para jubilarse.

La medida, aprobada por la Cámara de Diputados en febrero pasado, fue reglamentada el 31 de marzo y abarca a los trabajadores formales e informales con edad mínima que quieran acceder a su jubilación sin haber hecho aportes específicos.

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el organismo previsional habilitó los turnos web para todas aquellas personas que quieran acceder a este programa

Cuáles son los requisitos para jubilarse con la nueva moratoria 2023

Con la nueva legislación, el plan de pago de la Deuda Previsional establece que las personas deberán cumplir los siguientes requisitos para jubilarse sin los aportes requeridos:

* Disponer ingresos que permitan el pago de la Unidad de Pago de Deuda Previsional.

* Haber residido en el país.

* No haber prestado servicios en relación de dependencia registrada, autónomo/a y/o monotributista en el período donde se solicita el acceso al Plan de Pago de la Deuda Previsional.

A quiénes está dirigida la Moratoria Previsional de ANSES

El Plan de Pago de Deuda Previsional está destinado a los grupos enumerados a continuación:

* Personas que hayan alcanzado la edad para jubilarse: se trata de los hombres de 65 años y las mujeres de 60 años, quienes además no cuentan con 30 años de aportes para recibir la jubilación.

* Personas que no hayan alcanzado la edad para jubilarse: se trata de los hombres (entre 51 a 59 años) y las mujeres (entre 56 a 64 años) que no podrán alcanzar los 30 años de aportes para jubilarse.