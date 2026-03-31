¿Cuándo cobro? Río Negro confirmó la fecha de pago para estatales con un cambio clave este abril 2026
El Gobierno provincial unificó el calendario de haberes de marzo de 2026. La totalidad de los empleados públicos de Río Negro percibirá sus salarios en una sola jornada, previa al fin de semana largo de Semana Santa.
El Ministerio de Hacienda de Río Negro confirmó el cronograma de pagos para los salarios correspondientes a marzo de 2026. En esta oportunidad, la administración provincial implementará un cambio en la modalidad habitual: no habrá un calendario escalonado de tres días, sino que se realizará un depósito único para todos los sectores.
La medida busca garantizar que la totalidad de los agentes estatales cuente con sus haberes antes del cierre bancario por los feriados de abril por semana santa.
Miércoles 2 de abril: el día de cobro para todos los sectores estatales de Río Negro
De acuerdo con la información oficial, el miércoles 2 de abril se acreditarán los sueldos de los siguientes escalafones:
- Salud Pública: Incluye el pago de guardias y horas extras.
- Seguridad: Personal de la Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario.
- Educación: Docentes y porteros de todos los niveles.
- Ley 1.844: Agentes de la administración central y Vialidad Rionegrina.
- Poderes del Estado: Personal del Poder Judicial, Legislativo y Órganos de Control.
- Previsión: Pensiones de Bomberos Voluntarios.
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