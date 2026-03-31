¿Cuándo cobro? Río Negro confirmó la fecha de pago para estatales con un cambio clave este abril 2026

El Ministerio de Hacienda de Río Negro confirmó el cronograma de pagos para los salarios correspondientes a marzo de 2026. En esta oportunidad, la administración provincial implementará un cambio en la modalidad habitual: no habrá un calendario escalonado de tres días, sino que se realizará un depósito único para todos los sectores.

La medida busca garantizar que la totalidad de los agentes estatales cuente con sus haberes antes del cierre bancario por los feriados de abril por semana santa.

Miércoles 2 de abril: el día de cobro para todos los sectores estatales de Río Negro

De acuerdo con la información oficial, el miércoles 2 de abril se acreditarán los sueldos de los siguientes escalafones: