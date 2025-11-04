CyberMonday 2025: cómo aprovechar a Cybot, el asistente virtual que busca las mejores ofertas

Durante el CyberMonday 2025, los usuarios pueden vivir una experiencia de compra totalmente distinta gracias a Cybot, el asistente virtual disponible en la página web de CyberMonday. Este chat inteligente busca las mejores ofertas del evento según las preferencias del usuario, sin necesidad de recorrer cientos de páginas. Los detalles en esta nota.

CyberMonday 2025: cómo usar Cybot, el asistente virtual del evento

Cybot, disponible en el CyberMonday 2025, está diseñado para simplificar el proceso de búsqueda. En lugar de navegar por múltiples categorías, los usuarios pueden escribir mensajes como si chatearan con un asistente humano. Por ejemplo:

“Busco una heladera con envío gratis y descuento”.

con envío gratis y descuento”. “Mostrame celulares por menos de 200 mil pesos”.

por menos de 200 mil pesos”. “¿Qué Smart TV están en oferta hoy?”.

Y en segundos, el sistema responde con una lista de productos disponibles, enlaces directos a las tiendas oficiales y detalles sobre envío o financiación.

El paso a paso para usar Cybot en el CyberMonday 2025

Ingresar al sitio oficial de CyberMonday.

de CyberMonday. Iniciar el chat desde la web haciendo clic en el ícono del asistente.

desde la web haciendo clic en el ícono del asistente. Escribir la búsqueda deseada indicando producto o categoría.

deseada indicando producto o categoría. Filtrar resultados.

resultados. Elegir la oferta seleccionando en el enlace directo y comprar desde el comercio oficial con la promoción activa.

Cybot no solo busca productos, sino que entiende el contexto y, por ejemplo, si la persona escribe: cafetera para regalar, puede sugerir modelos de cápsulas, espresso o combos. También distingue entre precios, marcas y beneficios del evento.

Una de las ventajas de Cybot es que solo muestra ofertas verificadas del evento, garantizando precios reales y evitando fraudes. Además, permite comparar productos similares y acceder a links directos de compra, sin intermediarios ni redirecciones confusas. Está disponible las 24 horas durante el evento.

El objetivo de Cybot es hacer del CyberMonday una experiencia más simple, rápida y confiable, ya que, cuenta con una interfaz intuitiva, accesible desde celulares o computadoras, por lo que cualquier usuario puede usarlo gratis y sin registrarse.

