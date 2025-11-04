CyberMonday 2025: consejos para no ser hackeado por tus emociones al comprar online

Durante los días de grandes descuentos online, como el CyberMonday 2025, la mente del consumidor se mueve entre la excitación y la urgencia. Esa mezcla, que los especialistas llaman “sesgo de escasez”, es la que más aprovechan los atacantes para lograr que las víctimas actúen sin pensar.

“Los fraudes digitales no solo explotan vulnerabilidades técnicas, sino también emocionales. El apuro, el deseo y la confianza visual son los tres ingredientes que más facilitan un engaño”, explicó Hilario Perurena, Head of Infrastructure en Flux IT.

CyberMonday 2025: consejos para no ser hackeado por tus emociones

Con base en esa experiencia, desde Flux IT compartieron recomendaciones esenciales para comprar online de forma segura en el CyberMonday 2025, evitando que las emociones se conviertan en la puerta de entrada a un fraude digital.

Desconfiar de la urgencia

Los mensajes con frases como “últimas unidades” o “solo por hoy” están diseñados para anular la reflexión. En ese impulso, muchos terminan haciendo clic en enlaces falsos que los llevan a versiones idénticas de tiendas reales. El consejo es simple: nunca entrar a una oferta desde un mensaje o un correo, sino escribir manualmente la dirección en el navegador.

Verificar el dominio y el candado

El diseño de una página puede parecer perfecto, pero los estafadores copian logos y colores con precisión. Lo que hay que mirar es la barra del navegador: que tenga el candado de seguridad (HTTPS) y que la dirección esté escrita correctamente. Un detalle mínimo —como una letra cambiada o un dominio distinto— puede revelar un sitio falso.

Comprar siempre desde una red segura

Conectarse al wifi del shopping o del café puede resultar cómodo, pero también peligroso. En redes abiertas, un atacante puede interceptar contraseñas o datos de tarjeta. Por eso, se recomienda usar la conexión móvil del teléfono (4G/5G) o, en su defecto, una VPN que cifre la información.

Revisar cómo se realiza el pago

Un sitio legítimo redirige a pasarelas de pago conocidas como Mercado Pago o a plataformas bancarias seguras. Si el formulario pide una transferencia directa o solicita ingresar los datos de la tarjeta dentro de la misma página, hay que desconfiar. Los portales reales también exhiben su CUIT y datos fiscales en el pie.

Mantener el control después de la compra

La protección no termina al hacer clic en “comprar”. Conviene activar alertas de consumo en la app del banco o de la tarjeta, revisar los movimientos y evitar guardar los datos de pago en los sitios. Así, cualquier intento de uso indebido puede detectarse en minutos.

Construir hábitos de seguridad digital

La mejor defensa no depende del antivirus, sino de la conducta. Activar el doble factor de autenticación, usar contraseñas únicas mediante un gestor, mantener los sistemas actualizados y adoptar una actitud de “desconfianza cero” son prácticas que reducen casi por completo el riesgo de caer en un fraude.

“La tecnología puede protegernos hasta cierto punto; lo que marca la diferencia es el comportamiento del usuario”, resumieron desde Flux iT.

En el mundo digital, las emociones también se vuelven un vector de ataque. Aprender a gestionarlas, antes de hacer clic, es la clave para comprar seguro y disfrutar de los descuentos sin pagar el precio del descuido.