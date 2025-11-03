CyberMonday 2025: cómo comprar con cuotas sin interés y equipar tu hogar sin gastar de más

El CyberMonday 2025 ya está en marcha y promete ser una edición récord, con más de 900 marcas participantes y descuentos en múltiples rubros. Entre las propuestas más atractivas se destaca la del Banco Provincia, que durante los tres días del evento ofrece hasta 18 cuotas sin interés en su tienda online Provincia Compras, una alternativa pensada para quienes buscan renovar su casa sin desbalancear el presupuesto.

Ofertas y rubros destacados

La promoción abarca una amplia variedad de categorías:

Electrodomésticos

Tecnología

Muebles

Decoración

Herramientas

Artículos para el hogar

Gracias a esta propuesta, los usuarios pueden reemplazar una heladera o un televisor, equipar un dormitorio o modernizar el living con nuevos muebles. También hay beneficios en otros sectores como:

Moda

Deportes

Salud y belleza

Jugueterías

Cómo acceder a las cuotas sin interés

Para aprovechar las promociones, los usuarios deben ingresar a la plataforma Provincia Compras y seleccionar los productos que indiquen el beneficio de cuotas sin interés. De esta manera, es posible adquirir artículos de primera necesidad o renovar el hogar sin pagar intereses ni comprometer el ingreso mensual.

Novedades del CyberMonday 2025

Además de las ofertas, esta edición del evento incorpora dos herramientas que buscan mejorar la experiencia del usuario:

Cybot, un asistente virtual que guía en el proceso de compra.

Un sistema de fiscalización de precios auditado por la UBA, que garantiza transparencia en los descuentos.

Con información de Noticias Argentinas