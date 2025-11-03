Vuelos CyberMonday: Aerolíneas, Flybondi y JetSMART lanzan descuentos, pasajes gratis y cuotas para viajar por Argentina

Aerolíneas Argentinas con descuentos y cuotas: 10% de ahorro en pasajes nacionales y financiación hasta 12 cuotas sin interés durante el CyberMonday. Foto: Gentileza.

El CyberMonday no es solo un evento de compras online, este año, los viajeros argentinos tienen la posibilidad de aprovechar promociones exclusivas en vuelos nacionales e internacionales. Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART lanzaron sus ofertas para incentivar la conectividad y facilitar que más personas puedan planificar escapadas, vacaciones o viajes de fin de semana largo.

Aerolíneas Argentinas ofrece del 3 al 5 de noviembre un 10% de descuento en pasajes dentro de Argentina, con financiación en cuotas sin interés a través de una amplia red de bancos y tarjetas. La propuesta permite pagar los viajes en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas según la entidad financiera, haciendo más accesible recorrer el país. La promoción es válida para viajes planificados dentro de todo el territorio nacional.

JetSMART, por su parte, presentó CyberSMART, vigente del 3 al 6 de noviembre, con precios especiales para más de 20 destinos domésticos y regionales. Las tarifas nacionales arrancan desde $23.100 por tramo, incluyendo impuestos y tasas, mientras que los vuelos internacionales parten desde USD 64 por tramo. Entre los destinos más buscados están Buenos Aires–Córdoba, Buenos Aires–El Calafate, Buenos Aires–Trelew y Buenos Aires–Ushuaia.

Para la región, los pasajeros podrán acceder a vuelos a Santiago de Chile, Lima, Río de Janeiro y Florianópolis, con fechas de viaje para vuelos internacionales entre el 25 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, y para vuelos nacionales entre el 17 de noviembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

El gerente comercial de JetSMART, Federico Petazzi, destacó que la campaña busca “permitir que más argentinos viajen de forma rápida, segura y a precios accesibles, aprovechando aviones nuevos y operaciones directas”, invitando tanto a escapadas cortas como a planificar viajes más largos para fin de año y el verano 2026.

Flybondi, en tanto, propone su CyberFly, que funciona con la mecánica de “dos destinos al precio de uno”. Al adquirir un pasaje ida y vuelta a cualquier destino nacional o internacional, los pasajeros reciben un vuelo bonificado ida y vuelta para volar dentro de Argentina, incluyendo una valija despachada de 12 kg.

La promoción estará vigente para compras hasta el 9 de noviembre de 2025, con canje del ticket gratuito disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, para cualquier fecha dentro del calendario de vuelos habilitados.

Con esta combinación de descuentos, cuotas y pasajes bonificados, los viajeros pueden planificar viajes en familia, escapadas románticas o experiencias de turismo interno, conectando provincias y disfrutando de destinos turísticos tanto dentro del país como en Sudamérica. Las aerolíneas recomiendan comprar los pasajes directamente en sus sitios oficiales para evitar sobreprecios o fraudes y confirmar disponibilidad en tiempo real.

En paralelo, se recuerda que la promoción CyberMonday es por tiempo limitado y los cupos son reducidos. Así, quienes aprovechen estas ofertas podrán combinar vuelos con escapadas a destinos como El Calafate, Ushuaia, Mendoza o Bariloche, o incluso descubrir Santiago de Chile, Lima o Río de Janeiro a tarifas muy competitivas, consolidando a la campaña como un impulso al turismo interno y regional en el país.