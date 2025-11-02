CyberMonday 2025: qué marcas participan, qué productos conviene comprar y cómo aprovechar las mejores ofertas online
Del 3 al 5 de noviembre se realiza una nueva edición del CyberMonday, con más de 900 marcas participantes y miles de ofertas para los consumidores argentinos.
El CyberMonday 2025 ya está en marcha y se consolida como uno de los eventos de compras online más esperados del año. Desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre, miles de usuarios aprovecharán los descuentos, planes de financiación y envíos especiales ofrecidos por las principales tiendas del país.
Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento busca impulsar el comercio digital y ofrecer oportunidades de compra en casi todos los rubros, desde tecnología y electrodomésticos hasta moda, belleza y supermercados.
Marcas y empresas destacadas del CyberMonday 2025
Más de 900 marcas participan en esta edición, con descuentos que en algunos casos superan el 50% y opciones de financiación en cuotas sin interés.
Tecnología y electrodomésticos:
- Samsung
- Frávega
- Musimundo
- Cetrogar
- Compumundo
- HP Store
- Philips
- Sony
Deportes y moda:
- Adidas
- Dexter
- Open Sports
- Sportline
Otros rubros:
- Farmacity
- TiendaMía
- Mercado Libre
- Carrefour
Qué se puede encontrar
Entre las categorías más buscadas se destacan:
- Televisores y celulares, con rebajas de hasta el 40%.
- Electrodomésticos para el hogar, incluyendo heladeras y lavarropas.
- Indumentaria deportiva y de temporada, con combos y segunda unidad al 50%.
- Productos de farmacia y belleza, con envíos gratuitos en compras superiores a ciertos montos.
Según la CACE, el CyberMonday 2025 espera superar los números del año pasado, cuando se registraron más de 4 millones de usuarios y ventas por más de $250 mil millones.
En esta edición, el foco está puesto en la experiencia del usuario, con mejoras en la seguridad de pagos, comparadores de precios oficiales y más transparencia en las promociones.
Con información de Noticias Argentinas
Comentarios