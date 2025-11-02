ESCUCHÁ RN RADIO
CyberMonday 2025: qué marcas participan, qué productos conviene comprar y cómo aprovechar las mejores ofertas online

Del 3 al 5 de noviembre se realiza una nueva edición del CyberMonday, con más de 900 marcas participantes y miles de ofertas para los consumidores argentinos.

El CyberMonday 2025 ya está en marcha y se consolida como uno de los eventos de compras online más esperados del año. Desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre, miles de usuarios aprovecharán los descuentos, planes de financiación y envíos especiales ofrecidos por las principales tiendas del país.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento busca impulsar el comercio digital y ofrecer oportunidades de compra en casi todos los rubros, desde tecnología y electrodomésticos hasta moda, belleza y supermercados.

Marcas y empresas destacadas del CyberMonday 2025

Más de 900 marcas participan en esta edición, con descuentos que en algunos casos superan el 50% y opciones de financiación en cuotas sin interés.

Tecnología y electrodomésticos:

  • Samsung
  • Frávega
  • Musimundo
  • Cetrogar
  • Compumundo
  • HP Store
  • Philips
  • Sony

Deportes y moda:

  • Adidas
  • Dexter
  • Open Sports
  • Sportline

Otros rubros:

  • Farmacity
  • TiendaMía
  • Mercado Libre
  • Carrefour

Qué se puede encontrar

Entre las categorías más buscadas se destacan:

  • Televisores y celulares, con rebajas de hasta el 40%.
  • Electrodomésticos para el hogar, incluyendo heladeras y lavarropas.
  • Indumentaria deportiva y de temporada, con combos y segunda unidad al 50%.
  • Productos de farmacia y belleza, con envíos gratuitos en compras superiores a ciertos montos.

Según la CACE, el CyberMonday 2025 espera superar los números del año pasado, cuando se registraron más de 4 millones de usuarios y ventas por más de $250 mil millones.

En esta edición, el foco está puesto en la experiencia del usuario, con mejoras en la seguridad de pagos, comparadores de precios oficiales y más transparencia en las promociones.

Con información de Noticias Argentinas


