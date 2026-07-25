La insólita comparación de Riquelme: «Las obras son igual de importante que ganar campeonatos»

Boca atraviesa el inicio de una nueva etapa tras la salida de Claudio Úbeda y la llegada del Vasco Arruabarrena. El Xeneize busca recomponerse de la inesperada eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, con la imperiosa necesidad de ganar un título luego de tres años.

En medio de esta situación, Juan Román Riquelme dio una entrevista y habló sobre las remodelaciones y mejoras que se están haciendo en La Bombonera. El presidente de Boca sacó chapa de los cambios en su gestión y dejó una frase que no pasó desapercibida.

Al ser consultado sobre las remodelaciones, remarcó: «Es un momento muy lindo porque cada vez que nos comprometemos con algo sabemos que lo tenemos que cumplir. Deseamos que el hincha lo pueda disfrutar», comenzó.

Así van las reformas en el ingreso por Brandsen a La Bombonera.

Luego, continuando con el tema, el dirigente colocó a estas remodelaciones al mismo nivel que la gloria deportiva: «Las obras es igual de importante que ganar campeonatos. Es igual. Porque creo que nosotros tenemos la obligación de pasar por el club y de que queden cosas para nuestra institución. Vamos por el buen camino«.

Cabe destacar que en su gestión como presidente remodeló el ingreso a La Bombonera e inauguró un nuevo patio gastronómico dentro del estadio. Pero hasta el momento, no hay novedades sobre la esperada ampliación que él mismo prometió en su campaña de 2023.

Además, expresó su alegría de estar al frente del Xeneize: «Mi vida es una maravilla. Tener la responsabilidad de intentar ayudar al club y hacerlo con tanto amor, me da mucha felicidad«.

Y cuando todavía le queda un año y medio de mandato, reveló su deseo de postularse en 2027: «Espero poder estar por mucho tiempo«. De esta forma, Riquelme deja claro que su plan es presentarse a elecciones y seguir al frente de Boca.