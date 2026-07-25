La economía nacional registró una nueva caída en mayo 2026: cuál es la apuesta del Gobierno para reactivarla

La actividad económica registró una nueva caída en mayo y acumuló dos meses consecutivos de retroceso, según los últimos datos oficiales. El desempeño económico volvió a encender las dudas sobre la velocidad de la recuperación, luego de que distintos indicadores mostraran un freno en la expansión que había comenzado meses atrás.

Las consultoras privadas coinciden en que el escenario actual refleja una economía con comportamientos muy diferentes entre sectores. Mientras actividades vinculadas al agro, la minería y la energía mantienen un buen desempeño, ramas como la industria, el comercio y parte de los servicios continúan mostrando dificultades para recuperar el nivel de actividad.

Los analistas describen este fenómeno como una economía «a dos velocidades«, donde los sectores exportadores lideran el crecimiento, pero el mercado interno todavía no logra consolidar un rebote sostenido. En ese contexto, el consumo continúa condicionado por la evolución de los salarios y el acceso al financiamiento.

Pese a los datos recientes, la mayoría de las proyecciones mantienen expectativas de crecimiento para el conjunto de 2026, aunque en niveles inferiores a los estimados meses atrás. Las previsiones rondan un incremento cercano al 3%, apoyado principalmente en la inversión, las exportaciones y una mejora gradual del ingreso real.

Infraestructura y crédito: la estrategia oficial para impulsar los sectores más rezagados

Entre las principales preocupaciones aparece la situación de los sectores más intensivos en empleo, que aún no logran recuperar dinamismo. Los economistas sostienen que una mejora más amplia de la actividad será clave para fortalecer el empleo privado, impulsar la recaudación y consolidar la recuperación económica.

Frente a ese escenario, el Gobierno apuesta a que la construcción se convierta en uno de los motores del segundo semestre. La estrategia contempla el avance del plan de concesión de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales, junto con medidas destinadas a facilitar el acceso al crédito y promover nuevas inversiones en infraestructura.

Funcionarios del ministerio de Economía mantienen conversaciones con representantes del sector para avanzar en mecanismos que permitan destrabar proyectos, resolver deudas con contratistas y generar condiciones para ampliar el financiamiento de obras y viviendas destinadas a la clase media.

En paralelo, el Ejecutivo confía en que la continuidad del proceso de desinflación, el equilibrio fiscal y una mayor estabilidad macroeconómica favorezcan la recuperación del crédito y del consumo durante los próximos meses. Esa combinación es considerada uno de los pilares para que la mejora alcance a actividades que todavía permanecen rezagadas.

Sin embargo, distintos especialistas advierten que el acceso al financiamiento continúa siendo limitado para buena parte de los consumidores y empresas. Además, remarcan que la recuperación del mercado interno dependerá de una mejora sostenida del poder adquisitivo y de una mayor disponibilidad de crédito en pesos.

Cuál es el contexto internacional y los retos para consolidar la recuperación

Otro de los factores que condicionan las perspectivas es el contexto internacional. La evolución de los mercados, el conflicto en Medio Oriente y el comportamiento de los precios de las materias primas seguirán influyendo sobre el desempeño de la economía argentina durante la segunda mitad del año.

Si bien las expectativas continúan siendo positivas para el cierre de 2026, los analistas coinciden en que el crecimiento dependerá de que el repunte llegue también a los sectores vinculados al consumo y al empleo, además de los rubros exportadores que hoy lideran la expansión.

De esta manera, el desafío para el Gobierno será transformar la estabilidad macroeconómica en una recuperación más amplia de la actividad.

Con información de Infobae