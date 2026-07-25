Cutral Co reguló la distancia mínima que deberá existir entre farmacias

La instalación de comercios bajo el rubro farmacias deberá, a partir de ahora, respetar una distancia mínima de 400 metros entre una y otra, en Cutral Co. Así lo aprobó el Concejo Deliberante por el voto unánime. La norma fue impulsada por el Ejecutivo y avalada por los concejales.

Se aclaró que los establecimientos que están funcionando en la actualidad, no se verán afectados por esta medida porque no es retroactiva.

La iniciativa que remitió el intendente Ramón Rioseco fue analizada en comisión y tuvo despacho favorable por lo que ingresó en la última sesión del Concejo Deliberante.

La ordenanza, aprobada por unanimidad de los nueve concejales, establece que para toda nueva habilitación que se otorgue se deberá respetar la distancia de 400 metros. Esa medida se tomará en la línea de recorrido peatonal, sobre la vía pública entre los accesos principales de ambos comercios.

La norma contempla a las actuales farmacias habilitadas y que, en su gran mayoría están instaladas en el radio céntrico de la ciudad, sin que lleguen a los barrios más nuevos y más alejados como Zani; el sur de Pueblo Nuevo y Unión; o en Parque Industrial, continúan en su actividad.

No es retroactiva, pero en el caso de contar con la habilitación en el actual domicilio y deban mudarse a otro local, tendrán que tener en cuenta los requerimientos de la distancia.

Los términos de los fundamentos para aprobar esta ordenanza toman en cuenta el crecimiento de la ciudad y la necesidad de garantizar «una adecuada distribución territorial del servicio farmacéutico». Otro de los puntos que se remarcó fue que la actividad farmacéutica «reviste un indudable interés público».

En este sentido, se indicó que, además de ser un establecimiento sanitario destinado a dispensar medicamentos, también brinda «asesoramiento profesional, colaborar con la atención primaria de la salud y garantizar el uso seguro y racional de los medicamentos, conforme el régimen establecido por la ley nacional número 17.565». Además, existe la adhesión de la provincia y los municipios para el ejercicio de la actividad farmacéutica.

En este contexto, la municipalidad tiene competencia para regular, controlar y planificar la instalación de dichos establecimientos. Y que además, «posee atribuciones para reglamentar las habilitaciones comerciales, ordenar el desarrollo urbano, planificar el uso del suelo y adoptar medidas tendientes a proteger la salud, seguridad y bienestar general de la población».

Proponen acercar las farmacias a los barrios

Se destacó que la concentración del rubro farmacéutico en el área céntrica de Cutral Co produce una «distribución desigual del servicio». Esto dificulta el acceso de vecinos que están en los barrios más alejados y que los obliga a recorrera «importantes distancias para adquirir medicamentos». En especial, cuando de la guardia nocturna se trata, o fines de semana y feriados.

Finalmente, la norma aclara que se trata de aplicar una «herramienta objetiva de planificación urbana que promueva una cobertura territorial equilibrada del servicio».

Antes de que el presidente del Deliberante, Jesús San Martín pida votar la ordenanza, el concejal Omar Pérez, recordó que había presentado en febrero de 2026 un proyecto similar, y en 2025. Aunque el parámetro de distancia era de 500 metros, en vez de los 400, y que no pasó de la comisión. Sin embargo, la respaldó por la importancia de la regulación.

Desde el oficialismo, Jesica Rioseco explicó que los actuales establecimientos farmacéuticos no sufrirán modificaciones y para que no se concentren en el microcentro. También el edil Fabián Godoy (MID) dio su aporte y destacó que «es una forma de acercar las farmacias a los barrios». Luego, los nueve votaron de manera afirmativa.