Todo sobre deudas con tarjetas de crédito: ¿Cuándo prescriben y cómo saber si estás en Veraz?

¿Problemas con tus deudas de tarjeta de crédito? No sos el único: el 45% de los argentinos cubre solo el pago mínimo, afectando seriamente sus finanzas y el consumo diario. Si te alerta tu situación, descubrí acá cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito y cómo saber si tu nombre figura en el Veraz por impago, una preocupación común. Los detalles.

Prescripción de deudas de tarjeta de crédito: Lo que debés saber

Muchos usuarios se preguntan qué sucede si no pueden pagar sus consumos en la tarjeta de crédito y cuánto tiempo debe pasar para que la obligación de pago prescriba. En principio, la Ley de Tarjetas de Crédito regula estos plazos.

Una vez vencidos, la deuda no desaparece: el acreedor ya no puede iniciar una demanda para cobrarla, pero si el deudor decide cancelarla voluntariamente, el pago es válido. En caso de no hacerlo, la información negativa permanece en el Veraz —el registro de antecedentes crediticios— hasta un máximo de cinco (5) años.

Si el deudor paga la deuda después de la prescripción, su situación crediticia se actualiza, pero el historial permanecerá informado en el Veraz por dos (2) años más desde la fecha del pago.

Según el artículo 47 de la Ley de Tarjetas de Crédito, las acciones para reclamar una deuda prescriben en:

Un (1) año, si se trata de la acción ejecutiva (es decir, la vía rápida para reclamar judicialmente).

Tres (3) años, para las acciones ordinarias (la vía judicial común).

Consultar el Veraz gratis: guía paso a paso para saber si estás en la lista de deudores

Para consultar tu situación crediticia en el Veraz, sin cargo, podés:

Ingresar a la Central de Deudores del BCRA en bcra.gob.ar, donde con tu CUIL/CUIT podrás acceder gratis a tu informe crediticio.

Llamar al (011) 5352 4800, seleccionar la opción 5 y luego la opción 1 (DNI) o 2 (CUIT).

Tras validar tu identidad, recibirás un PIN que deberás ingresar en la página web del Veraz para consultar tu estado sin costo.

Evitá las deudas con la tarjeta de crédito: consejos clave para una economía saludable

Si querés aprovechar los beneficios de tu tarjeta de crédito y evitar caer en deudas difíciles de manejar, seguí estas recomendaciones básicas:

Usala solo para gastos necesarios .

. Establecé límites de consumo según tu presupuesto.

según tu presupuesto. Pagá a tiempo tus resúmenes ; evitá el pago mínimo, que genera intereses altos.

; evitá el pago mínimo, que genera intereses altos. Recordá las fechas de cierre y vencimiento para no olvidarte.

Considerá usar una sola tarjeta , la más conveniente según tus gastos y beneficios.

, la más conveniente según tus gastos y beneficios. Si ya acumulaste deuda y te cuesta afrontarla, lo mejor es que te acerques a tu banco para evaluar opciones como un plan de pagos, adelanto de tarjeta o un préstamo que te permita regularizar tu situación.

Con información de Noticias Argentinas.-