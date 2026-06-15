Frío polar, viento, lluvia y hasta nevadas en Neuquén y Río Negro esta semana: así estará, día a día, desde el 15 de junio

El norte de la Patagonia transita un inicio de semana laboral marcado por un crudo contraste meteorológico. El ingreso de altas presiones garantiza jornadas de cielo despejado y tardes templadas, un alivio visual que esconde madrugadas de rigor invernal con heladas generales en la totalidad de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Sin embargo, los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) advierten que la estabilidad atmosférica tiene fecha de vencimiento. A partir de la mitad de la semana, el ingreso de sucesivos frentes fríos e inestables romperá la quietud, activando alertas por ráfagas violentas en el litoral atlántico y un notable desmejora en la zona andina que culminará con las primeras nevadas urbanas del período.

Alto Valle de Neuquén y Río Negro: de los 20°C al regreso del viento fuerte

En Neuquén, Cipolletti, General Roca y alrededores, la clave de las primeras jornadas será la enorme amplitud térmica, pasando de mañanas gélidas a tardes primaverales antes del regreso de las ráfagas.

Lunes 15: jornada a pleno sol y cielo limpio. Tras un amanecer al límite del congelamiento ( 0°C ), la máxima escalará hasta los 17°C con ráfagas matinales de 35 km/h que amainarán por la tarde.

jornada a pleno sol y cielo limpio. Tras un amanecer al límite del congelamiento ( ), la máxima escalará hasta los con ráfagas matinales de 35 km/h que amainarán por la tarde. Martes 16 (Tarde templada, noche ventosa): el termómetro tocará el techo de la semana con 20°C de máxima tras una madrugada congelante de -2°C . Lo destacado ocurrirá hacia la noche con el ingreso de ráfagas de hasta 50 km/h .

el termómetro tocará el techo de la semana con de máxima tras una madrugada congelante de . Lo destacado ocurrirá hacia la noche con el ingreso de . Miércoles 17 y Jueves 18: el cielo comenzará a cubrirse por completo. Las máximas se plancharán en los 17°C, con mínimas entre -1°C y 1°C. El jueves volverá a ser una jornada molesta para circular debido a vientos con ráfagas de 47 km/h .

el cielo comenzará a cubrirse por completo. Las máximas se plancharán en los 17°C, con mínimas entre -1°C y 1°C. El jueves volverá a ser una jornada molesta para circular debido a . Viernes 19: cierre de semana gris, encapotado y frío, con una máxima que descenderá a los 14°C.

Qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro: los peores días de la semana

En la zona andina de Río Negro, el invierno se consolidará tras un inicio falsamente calmo, preparando el terreno para condiciones rigurosas de transitabilidad hacia el fin de semana.

Lunes 15 y Martes 16: dos jornadas idénticas de sol radiante y total ausencia de viento, ideales para el turismo pero con madrugadas extremas de -5°C de mínima. Las máximas rozarán los 8°C y 11°C.

dos jornadas idénticas de sol radiante y total ausencia de viento, ideales para el turismo pero con madrugadas extremas de de mínima. Las máximas rozarán los 8°C y 11°C. Miércoles 17: se mantiene el cielo despejado (máxima de 8°C y mínima de -3°C) pero la calma se rompe hacia la noche con las primeras ráfagas de 25 km/h.

se mantiene el cielo despejado (máxima de 8°C y mínima de -3°C) pero la calma se rompe hacia la noche con las primeras ráfagas de 25 km/h. Jueves 18: el tiempo desmejora notablemente. El cielo estará cubierto, la máxima caerá a 6°C y el viento comenzará a soplar de forma constante.

el tiempo desmejora notablemente. El cielo estará cubierto, la máxima caerá a 6°C y el viento comenzará a soplar de forma constante. Viernes 19 (Día crítico): llega el temporal. Se esperan lluvias débiles y dispersas durante el día que se transformarán en nevadas hacia la noche. El fenómeno estará acompañado por vientos severos con ráfagas de hasta 52 km/h, lo que reducirá drásticamente la visibilidad en los accesos urbanos.

La región de los lagos, en la provinica de Neuquén, replicará la inestabilidad cordillerana, con un arranque bajo cero y un cierre de semana bajo la nieve.

Lunes, Martes y Miércoles: días de cielo despejado a mayormente limpio, sin presencia de viento. La noticia aquí serán las madrugadas gélidas, con mínimas extremas de entre -5°C y -6°C . Las tardes oscilarán entre los 8°C y 12°C.

días de cielo despejado a mayormente limpio, sin presencia de viento. La noticia aquí serán las madrugadas gélidas, con . Las tardes oscilarán entre los 8°C y 12°C. Jueves: un frente gris cubrirá por completo la localidad. El termómetro sufrirá un desplome en la máxima, que apenas alcanzará los 4°C.

un frente gris cubrirá por completo la localidad. El termómetro sufrirá un desplome en la máxima, que apenas alcanzará los 4°C. Viernes: el aire polar impactará de lleno. El día comenzará con lluvias inestables en las primeras horas y darà paso a nevadas por la tarde, con marcas térmicas clavadas entre 1°C y 2°C, bajo el azote de ráfagas de hasta 50 km/h.

Viedma y la Costa: alerta por ráfagas violentas de 71 km/h

La costa atlántica de Río Negro registrará las condiciones más hostiles en materia de viento de toda la Patagonia norte.