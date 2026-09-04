El viento se adueña de la Patagonia y anticipa el regreso de las lluvias: el pronóstico de este viernes en Neuquén y Río Negro

El viento en la Patagonia trajo un frente frío desde la cordillera que provocó un marcado descenso de la temperatura en toda la región. Este viernes la inestabilidad irá en aumento, por lo que varios sectores de Neuquén y Río Negro deberán prepararse para el posible regreso de las precipitaciones.

Aunque no hay alertas vigentes para las dos provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó otra jornada con intensas ráfagas que se sentirán con fuerza en el Alto Valle y la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 15 °C y una mínima nocturna de 9 °C, por lo que el aire fresco se sentirá durante todo el día.

El gran protagonista, además del marcado descenso térmico, será el viento. Según el organismo nacional, se esperan velocidades de 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 15°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 9°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sur y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén: Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudoeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 14°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 10°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 42 – 50 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

Aunque en esta ocasión no rige un alerta por nieve en la cordillera, la región podría registrar precipitaciones y nevadas en las zonas más altas.

En líneas generales, las temperaturas oscilarán entre los 2 °C y los 5 °C. Las lluvias aparecerán desde la mañana y el viento alcanzará velocidades de 31 km/h durante la tarde.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -3°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 5°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -2°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 5°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra región donde se registrarán intensas ráfagas de viento, las cuales alcanzarán los 60 km/h. Según el pronóstico, la temperatura máxima será de 13°C.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: