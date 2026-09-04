Desalojan la «toma vip» en Añelo: el predio usurpado por empresas supera las 200 hectáreas

El origen de la usurpación sobre tierras fiscales al norte de la ciudad de Añelo se remonta a 2015, cuando la Provincia firmó una cesión para un proyecto productivo destinado a la cría de ganado caprino que nunca se cumplió.

La persona que resultó beneficiada, de apellido Mora, ignoró la caducidad de los derechos que se le habían entregado y, según se pudo reconstruir, avanzó con la subdivisión del predio, en un primer momento de una superficie estimada en 2.450 hectáreas.

Con el tiempo, y la sucesiva fragmentación de la tierra, se fueron instalando algunas empresas y estructuras particulares, interesadas en conseguir una sede en el corazón de Vaca Muerta, el desarrollo hidrocarburífero más grande de Argentina.

Una usurpación con empresas y privados en Vaca Muerta

Hipólito Salvatori, secretario provincial de Ambiente y Recursos Naturales, explicó que el operativo del martes fue una inspección “sorpresa”, con el objetivo de notificar a los ocupantes y realizar una constatación de la usurpación, que ya fue girada a la Fiscalía de Estado.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el funcionario indicó que el sector actualmente en discusión abarca unas 240 hectáreas, ubicadas al norte de la localidad petrolera, al otro lado de la Ruta Provincial 17, que marca el límite del ejido municipal.

La usurpación fue definida ayer como una “toma vip” por el intendente añelense, Fernando Banderet, quien apuntó contra “las empresas” que buscaban quedarse con un terreno de manera ilegal.

Salvatori Indicó que las tierras, luego del decreto que anuló el permiso de acceso y posesión, continuaron comercializándose, aunque sin ninguna autorización por parte del Estado neuquino, el titular legal de las mismas.

Las irregularidades se fueron acumulando hasta la actualidad, con la instalación de las primeras estructuras, algunas de ellas de tamaño industrial, trabajos de movimiento de suelo y el cerramiento perimetral de parcelas.

Durante la inspección, que contó con la presencia de personal policial y del municipio de Añelo, las autoridades provinciales constataron la existencia de la ocupación. Salvatori dijo que el carácter irregular en el que se desarrolló el predio pudo verificarse en el tamaño de los lotes. “Había algunos de 30 hectáreas y otros de ocho o cinco”, relató.

Los ocupantes cuestionaron la intervención oficial y se acercaron “para mostrarnos documentación o planos firmados por un escribano”, sin considerar “que la tierra fue adjudicada desde el inicio como una cesión de derechos” y nunca se avanzó con un cambio de titularidad, explicó el funcionario.

Advierten por el riesgo de estafa en Añelo

Además del proceso de inspección, desde el área provincial de Tierras también se enviaron notificaciones a los colegios de Martilleros y Agrimensores de Neuquén, para impedir que se realicen nuevas operaciones sobre el lugar.

Salvatori también advirtió por el riesgo de estafas. Dijo que uno de los predios ocupados se estaba usando para impulsar un loteo que era ofertando a través de una red social.

“Lo que se busca es no dejarlos avanzar. No hay ordenamiento alguno y estamos hablando de un sitio que está fuera del ejido de la ciudad de Añelo, que no paga impuestos ni tiene servicios”, agregó.

La identificación de las empresas instaladas es mínima. De acuerdo al funcionario solo después de hablar con las personas presentes en el lugar se pudo dilucidar el nombre de algunas de ellas.

Indicó que en este momento se está avanzando con cinco desalojos en el predio y que la idea es impulsar otros más, para completar la restitución y resguardar las tierras bajo el control de la Provincia.

En paralelo explicó que desde la secretaría solicitaron una medida cautelar de la Fiscalía de Estado para paralizar las obras en el sector.

Salvatori remarcó la necesidad de que esta decisión se tramite con rapidez y advirtió por el riesgo de que la ocupación continúe expandiéndose. “De una semana te encontrás otra construcción”, dijo.

«Una bola de nieve»

El secretario provincial afirmó que desde el decreto que habilitó la adjudicación, en el gobierno de Omar Gutiérrez, «se creó una bola de nieve», en especial por la cantidad de «subventas que nos hacen difícil especificar cuántas personas compraron un lote de manera fraudulenta«.

Precisó que ninguno de los terrenos en discusión cuenta con título de propiedad. Tampoco con el permiso de acceso o la adjudicación de venta, que son los pasos anteriores que se requieren en la dirección provincial de Tierras.

Salvatori también destacó la colaboración del municipio y confirmó que la intención de Añelo es prolongar su ejido hacia la zona donde se desarrolla la toma por parte de empresas y otros privados.

«Eso permitiría zonificar todo ese sector y que se pueda generar un ordenamiento urbano mayor», mencionó.