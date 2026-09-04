Neuquén proyecta un nuevo sistema de estacionamiento con IA: «Vas a poder ver qué lugar está desocupado»

La capital neuquina ingresa en la cuenta regresiva para cambiar de raíz su esquema de movilidad urbana. En el marco del mes aniversario de la ciudad, el Ejecutivo municipal impulsa la modernización del tránsito con la incorporación de algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar el flujo vehicular, la semaforización y la búsqueda de espacios para estacionar en el microcentro.

El plan de transformación vial tiene una fecha clave en el calendario normativo local.

Según lo establecido por el Decreto N° 0534/17, la concesión actual del estacionamiento medido vence el próximo 1 de agosto de 2027. Ante este escenario, la comuna prevé no renovar el esquema tradicional y lanzar una plataforma propia que permitirá a los conductores mapear los lugares desocupados en tiempo real antes de llegar a destino, replicando la usabilidad de la aplicación del transporte público Cole.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, confirmó la caducidad del contrato y detalló el alcance de la nueva herramienta: «El año que viene cambia el sistema de estacionamiento medido. Vamos a un formato con Inteligencia Artificial, donde vas a poder ver qué lugar está desocupado mediante una App».

De esta manera se busca agilizar el estacionamiento en el sector centrico de la ciudad y resolver una complicación que afrontan día a día los conductores. Pasqualini destacó que a este proyecto se suman la ampliación de las plazas con el estacionamiento subterráneo frente a Pirkas con un polo gastronómico»

Mapeo en vivo y 360 esquinas conectadas

La nueva app de estacionamiento funcionará en tándem con la ampliación de la semaforización inteligente, un anillo vial que alcanzará las 360 esquinas conectadas. Este ecosistema busca agilizar los tiempos de viaje mediante algoritmos que leen la densidad del tránsito en vivo y modifican la luz verde.

Toda la información del entramado urbano estará centralizada. Sobre este punto, Pasqualini detalló el alcance del nuevo centro de monitoreo municipal: «E inauguramos también el Centro de Información Urbana, el primer paso hacia un gemelo digital, donde en tiempo real se ven las esquinas semaforizadas, el transporte público, la recolección de residuos en sus tres turnos, SiBici, taxis y remises».

Para descomprimir de raíz los accesos, la funcionaria remarcó que el software se complementa con obras viales pesadas en toda la capital: «No solo tenemos la Avenida Mosconi, el acceso norte, la obra del puente carretero Cipolletti-Neuquén para que el ingreso sea más descomprimido, sino que en diferentes sectores se están llevando adelante obras».

El paquete de obras: Paseo Costero y Polo Tecnológico

En el marco del mes aniversario, la funcionaria repasó además la infraestructura en marcha sostenida por el esquema de superávit presupuestario local:

Paseo Costero sobre el río Neuquén: se inaugurará durante los festejos oficiales. Completa un corredor de 36 kilómetros totales e incluye el tramo final de asfalto sobre la calle Figueroa, veredas, ciclovías interconectadas y miradores.

se inaugurará durante los festejos oficiales. Completa un corredor de e incluye el tramo final de asfalto sobre la calle Figueroa, veredas, ciclovías interconectadas y miradores. Tercer módulo del Polo Tecnológico: comenzó la construcción del edificio que demandará una inversión inicial en infraestructura de US$ 37 millones . Albergará a empresas del clúster Infotech, institutos de la Universidad Nacional del Comahue, desarrollo biomédico (COI), la Escuela de Robótica y el Instituto de Vaca Muerta (YPF).

comenzó la construcción del edificio que demandará una . Albergará a empresas del clúster Infotech, institutos de la Universidad Nacional del Comahue, desarrollo biomédico (COI), la Escuela de Robótica y el Instituto de Vaca Muerta (YPF). Parque Industrial Capital: presentación oficial este 18 de septiembre del predio de 8.000 hectáreas sobre la Ruta 67, con 567 empresas inscriptas y una proyección de 30.000 empleos .

presentación oficial este 18 de septiembre del predio de sobre la Ruta 67, con 567 empresas inscriptas y una proyección de . Integración comunitaria: la comuna confirmó la regularización de 23 de los 24 asentamientos informales detectados al inicio de la gestión mediante la entrega de lotes con servicios y obras de gas.

Escuchá la entrevista completa en RÍO NEGRO RADIO: