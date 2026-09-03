El frío «antártico» avanza sobre Argentina: cómo impactará el descenso de temperaturas en Neuquén y Río Negro este fin de semana

Tras varios días de lluvia y viento intenso, Argentina experimenta un nuevo cambio de masa de aire. Aunque se esperaban jornadas más cálidas, el pronóstico anticipó el regreso de un marcado descenso térmico provocado por el ingreso de un frente frío «antártico».

Se trata de un nuevo refuerzo de aire muy frío que va a recorrer todo el territorio nacional. El fenómeno además de inestabilidad, provocará la aparición de nevadas tardías en distintas provincias.

El cambio de aire inicia con el viento del sur que domina a la Argentina

El cambio de masa de aire comenzó a hacerse sentir desde las primeras horas de este jueves 3 de septiembre. Este frente frío cubrirá por completo el país, desplazándose hacia las zonas del centro y norte argentino donde el ambiente aún se mantenía cálido.

Según el sitio especializado Meteored, el fenómeno iniciará con intensas ráfagas de viento en el área cordillerana de San Juan y La Rioja, las cuales podrían superar los 100 km/h.

En tanto, sobre la Patagonia, el viento del sur y sudoeste marca el avance progresivo de una masa de aire antártica que dará lugar a un fin de semana gélido en todo el territorio nacional.

La masa de aire de características antárticas tiene como objetivo final instalarse en cada rincón este fin de semana y el bajón térmico se sentirá mucho más en la zona patagónica por las nevadas en la cordillera.

De acuerdo al pronóstico, los registros térmicos se desplomarán desde el viernes con 0°C en varias localidades. El ambiente ventoso se mantendrá y dejará una sensación térmica más gélida. Además, se confirmó que las nevadas regresan a Tierra del Fuego, Santa Cruz, y a las zonas altas de Chubut y Río Negro.

Hacia la noche se espera un marcado descenso térmico en la franja central, acompañado de tiempo inestable, nubarrones y precipitaciones que llegarán al sur bonaerense. Por su parte, el norte del país registrará lluvias aisladas en el este de Salta y Jujuy, así como chaparrones y tormentas sobre Misiones, Formosa, Chaco y el norte de Corrientes.

Un fin de semana con clima «antártico»

A partir del sábado 5, bajo la influencia de altas presiones en la Patagonia y la consolidación del aire antártico, el fenómeno principal será la formación de fuertes heladas. Incluso, en algunas zonas elevadas de la estepa, las temperaturas extremas podrían descender hasta los -13 °C.

El sitio meteorológico anticipó nuevas nevadas en el norte patagónico y Cuyo con acumulados de hasta 30 cm para la madrugada del sábado.

El aire helado del sur avanzará sobre Cuyo y la región Pampeana, generando un descenso térmico marcado. Es probable que el ingreso de este aire frío desde el mar (desde la dirección sur), deje sobre la provincia de Buenos Aires chaparrones o lluvias aisladas.

Un dato a resaltar es que las heladas serán fuertes en la mañana del domingo 6. Según lo informado, el momento más helado se dará entre la noche del sábado y la mañana del domingo 6.

El norte del país también recibirá el impacto antártico, las mínimas incluso por debajo de los -10 °C en la cordillera del NOA, sin descartar algunas nevadas en zonas altas de Catamarca, Salta y Tucumán.

Con información de Meteored.